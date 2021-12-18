В Белоруссии открылся магазин одежды с цитатами Лукашенко

Минск, 18 декабря. Толпа людей собралась в магазине одежды с цитатами президента Белоруссии Александра Лукашенко. Торговая точка открылась 18 декабря.

Магазин стал первым подобным бутиком, поэтому вызвал ажиотаж, сообщает БелТА. На кассах быстро появились очереди. Работать с покупателями пришлось даже председателю концерна «Беллегпром» Татьяне Лугиной, чтобы люди долго не ждали.

Александр Лукашенко в сентябре получил от журналистов набор футболок со своими изречениями. На одной них было написано: «Раздевайтесь и начинайте работать!».

Ранее президент заявил, что будет строить новую Белоруссию после принятия поправок к Конституции. К работе будут привлечены министры, губернаторы и представители органов местного самоуправления.