Нардеп Шевченко назвал единственный способ спасти Украину

Киев, 18 декабря. Украина загнала себя в сложную ситуацию, выйти из которой она сможет только через масштабные системные изменения.

Народный депутат Украины Евгений Шевченко уверен, что новые митинги, а тем более очередной государственный переворот, не помогут спасти страну. Более того, по словам политика, попытка снова сменить власть силовым путем приведет лишь к ухудшению имеющегося положения.

«Революционный путь — утопический, он вообще приведет к краху. Поэтому я категорически против, лучше потерпеть. Когда был Майдан в 2014 году, такое было нетерпение, а потом эта радость и эйфория. Но что в итоге мы получили? Поэтому лучше потерпеть. Даже если сейчас кажется, что хуже уже не будет, потом может стать еще хуже», — заявил политик в эфире канала UKRLive.

Шевченко в то же время считает, что у Незалежной все еще есть шанс выйти из кризиса и пойти по пути успешного развития. При этом, по мнению депутата Рады, единственный способ спасти Украину — это выстроить прочную вертикаль власти, во главе которой будет стоять не президент, а премьер-министр.

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«Страну нужно сшивать, страну нужно объединять, чтобы она была монолитная. А у нас все наоборот происходит. Вертикаль будет построена на премьер-министре, потому что успешный премьер может быть у власти неограниченное число каденций, а чтобы отстроить Украину, одного срока будет мало», — объяснил нардеп.

Политик отмечает, что самое сложное на данный момент — не только найти достойного претендента на пост премьера, но и донести до людей всю важность перехода к новой системе.

«Вопрос в том, чтобы народ смог избрать такого политика, который вопреки всему: через свои принципы, через внутренние убеждения, внутреннюю силу, добьется такого результата. Потому что система прогнила, коррупция, глупость, непрофессионализм, самообман и обман других — это курс, которым сейчас идет Украина. Надо убрать пелену с глаз у людей, и объяснить, что это наша страна, мы тут живем», — считает народный депутат Евгений Шевченко.

Единственный способ для Украины избежать нового государственного переворота ранее раскрыл сопредседатель политической фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Юрий Бойко.