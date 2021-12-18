Ученый Робрукс заявил, что деятельность неандертальцев изменила ландшафт Европы

Амстердам, 18 декабря. Деятельность неандертальцев, которые проживали в Европе 125 тысячелетий назад, привела к изменению ее ландшафта, уверен археолог Уил Робрукс из Лейденского университета в Нидерландах. Итоги исследования он опубликовал в Science Advances.

Исследователи изучили территорию в районе Ноймарк-Норд, которая относится к археологическому памятнику в долине Гейзель в Саксонии-Анхальт. В конечном итоге они обнаружили явный след активности неандертальцев. Археологи уверены, что активная деятельность древних людей — охота, переработка животных, использование огня и особых инструментов — привели к исчезновению лесов.

«Мы нашли достаточно доказательств, чтобы сделать вывод, что охотники-собиратели не давали территории зарасти лесом по крайней мере 2000 лет», — сказано в статье.

Ученые из Баварского государственного управления по охране памятников ранее обнаружили рядом с городом Нердлинген останки мужчины возрастом от 40 до 50 лет. Он умер в VI веке нашей эры на территории современной Баварии.