Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 декабря 13:24
13:20
Весь мир
Экономист Адела объяснил, что запустило инфляцию в экономике Чили в год выборов
13:20
Армия
Власти ДНР: бойцы ВСУ обстреляли из гранатометов поселки Гольмовский и Доломитное
13:19
Политика
Глава МИД Чехии Липавский предупредил о разработке своего варианта «Закона Магнитского»
13:16
Весь мир
Аризона смягчает законы, чтобы разгрузить переполненные тюрьмы
13:15
Происшествия
На Сахалине силовики задержали мошенников за хищение 20 млн рублей из бюджета
13:13
Экономика
Добыча минтая оказалась под угрозой из-за украинских судов
13:13
Происшествия
В Саратове водитель иномарки погиб при столкновении со столбом
13:12
Шоу-бизнес
Освободившаяся от опеки Бритни Спирс не вернется на сцену
13:11
Происшествия
Мстительные обезьяны растерзали 250 собак и стали нападать на детей в Индии
13:05
Общество
Смертность от COVID-19 в Петербурге растет несколько дней подряд
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Новый 2022 год принесет финансовую удачу некоторым знакам зодиака

  /   Обновлено: 18 декабря 2021 12:47
Общество
Новый 2022 год принесет финансовую удачу некоторым знакам зодиака
pixabay.com  /  Nattanan Kanchanaprat

Москва, 18 декабря. Перемены, успехи и неудачи — астрологи рассказали, как повлияет новый цикл на жизнь представителей всех созвездий зодиакального круга. «Правила игры» изменятся, предупредили эксперты.

Овнам рекомендовали сосредоточиться на долгосрочных целях, незначительные задачи не принесут успеха. Финансовая удача будет сопутствовать глобальным проектам.

Тельцы в 2022 году могут сменить работу, причем несколько раз. Весь год пройдет в движении, и это принесет свои плоды — бизнес будет расти, так же как финансовая составляющая. Стоит больше тратить на себя, посоветовали астрологи.

Близнецам рекомендовали первые шесть месяцев потратить на формирование «финансовой подушки», которая пригодится во второй половине года. Смена деятельности может оказать позитивное влияние, считают эксперты.

Новый 2022 год принесет финансовую удачу некоторым знакам зодиака
pixabay.com /

Ракам не стоит строить грандиозные планы в первом квартале года. Весной астрологи советуют отдохнуть, чтобы не выгореть на работе и в жизни.

Львам в 2022 году будет сопутствовать финансовый успех. Астрологи рекомендуют оказать поддержку деньгами близкому родственнику, это окупится в троекратном размере. А вот со скидками не повезет, придется платить по полной.

Девам зимой и весной лучше не затевать ремонт и не делать крупные покупки. Вселенная благоволит открытию своего дела летом и осенью.

Новый 2022 год принесет финансовую удачу некоторым знакам зодиака
pexels.com / RODNAE Productions

Весам астрологи предсказали финансовые проблемы и советовали экономить. Для продвижения по службе стоит воспользоваться деловыми и социальными связями.

Скорпионам в 2022 году будет неизменно сопутствовать финансовая удача. Однако астрологи предостерегли от жадности. Цели должны быть распределены на каждый месяц.

Стрельцам нужно быть активными, чтобы привлечь деньги. Особенно повезет трудоголикам, 2022 год будет для них финансово успешным.

Козерогов ожидают денежные сложности в первой половине года. Лето пройдет благополучно, а вот осенью опять ждут серьезные неприятности, требующие финансовых трат.

Новый 2022 год принесет финансовую удачу некоторым знакам зодиака
Невские Новости /

Водолеи в следующем году могут получить значительную прибыль, при грамотном подходе она увеличится в несколько раз. Лето хорошо подходит для крупных покупок.

Рыбы поменяют сферу деятельности, что принесет им финансовое благополучие. Астрологи рекомендуют начать копить на крупную покупку.

С февраля 2022 года по китайскому гороскопу наступает год Водяного Тигра. Он обещает быть более конструктивным и устойчивым, чем уходящий 2021. Стоит отметить, что тигр в восточной философии является символом приземленности и материальности и благоволит тяге к прекрасному.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Новый 2022 год принесет финансовую удачу некоторым знакам зодиака
финансы астролог предсказания
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать