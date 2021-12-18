Новый 2022 год принесет финансовую удачу некоторым знакам зодиака

Москва, 18 декабря. Перемены, успехи и неудачи — астрологи рассказали, как повлияет новый цикл на жизнь представителей всех созвездий зодиакального круга. «Правила игры» изменятся, предупредили эксперты.

Овнам рекомендовали сосредоточиться на долгосрочных целях, незначительные задачи не принесут успеха. Финансовая удача будет сопутствовать глобальным проектам.

Тельцы в 2022 году могут сменить работу, причем несколько раз. Весь год пройдет в движении, и это принесет свои плоды — бизнес будет расти, так же как финансовая составляющая. Стоит больше тратить на себя, посоветовали астрологи.

Близнецам рекомендовали первые шесть месяцев потратить на формирование «финансовой подушки», которая пригодится во второй половине года. Смена деятельности может оказать позитивное влияние, считают эксперты.

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Ракам не стоит строить грандиозные планы в первом квартале года. Весной астрологи советуют отдохнуть, чтобы не выгореть на работе и в жизни.

Львам в 2022 году будет сопутствовать финансовый успех. Астрологи рекомендуют оказать поддержку деньгами близкому родственнику, это окупится в троекратном размере. А вот со скидками не повезет, придется платить по полной.

Девам зимой и весной лучше не затевать ремонт и не делать крупные покупки. Вселенная благоволит открытию своего дела летом и осенью.

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Весам астрологи предсказали финансовые проблемы и советовали экономить. Для продвижения по службе стоит воспользоваться деловыми и социальными связями.

Скорпионам в 2022 году будет неизменно сопутствовать финансовая удача. Однако астрологи предостерегли от жадности. Цели должны быть распределены на каждый месяц.

Стрельцам нужно быть активными, чтобы привлечь деньги. Особенно повезет трудоголикам, 2022 год будет для них финансово успешным.

Козерогов ожидают денежные сложности в первой половине года. Лето пройдет благополучно, а вот осенью опять ждут серьезные неприятности, требующие финансовых трат.

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Водолеи в следующем году могут получить значительную прибыль, при грамотном подходе она увеличится в несколько раз. Лето хорошо подходит для крупных покупок.

Рыбы поменяют сферу деятельности, что принесет им финансовое благополучие. Астрологи рекомендуют начать копить на крупную покупку.

С февраля 2022 года по китайскому гороскопу наступает год Водяного Тигра. Он обещает быть более конструктивным и устойчивым, чем уходящий 2021. Стоит отметить, что тигр в восточной философии является символом приземленности и материальности и благоволит тяге к прекрасному.