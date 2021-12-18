Звезда «Дома-2» Нелли Ермолаева намекнула на новые отношения

Москва, 18 декабря. Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» и телеведущая Нелли Ермолаева, похоже, нашла нового возлюбленного. Знаменитость намекнула на отношения снимком в соцсети.

Ермолаева опубликовала на своей странице в Instagram снимок, на котором она сидит на диване рядом с мужчиной. На фото рука звезды телестройки лежит на плече избранника, а он нежно придерживает ее за щиколотку. При этом лицо возлюбленного знаменитость не показала.

«31 декабря я хочу загадать желание. Я хочу пожелать самой себе счастья, а близким — двойного, не дожидаясь какого-то особенного случая», — поделилась экс-участница «Дома-2».

По словам телеведущей, она смогла вычеркнуть из жизни все лишнее и ненужное. Ермолаева поблагодарила Всевышнего за то, что он показал ей, кто друг, а кто враг. Кроме того, она сказала спасибо за людей, пришедших в ее жизнь.

«Зато теперь моя жизнь хоть и похожа на скорый поезд, но я точно знаю, на какой остановке меня не ждут», — подытожила звезда телестройки.

Ранее Нелли Ермолаева рассказывала об издевательствах на «Доме-2». Она сравнила реалити-шоу с армией, где старожилы видят конкурентов в новичках, поэтому всеми силами стараются поставить вновь прибывших на место.