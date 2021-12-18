Вашингтон, 18 декабря. США недолго будут бездумно разрушать общество. Им осталось около двух лет, считает журналист The American Conservative Скотт Макконнелл.

Он напомнил, что любые режимы радикализма и репрессий имеют временные ограничения. Например, якобинский террор во Франции длился пять лет.

«Скоро придет конец безобразию», — написал Макконнелл о политике США.

По словам журналиста, последние местные выборы в Соединенных Штатах показали перелом в сознании американцев. Они уже не заинтересованы в радикальных идеях властей. Прикрываясь идеологией демократии, правительство сеет бешенство в обществе.

Ранее МИД России заявил, что США ответственны за деградацию Договора по открытому небу. Москва уверена в снижении эффективности объединения.