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Журналист Макконнелл предсказал, что «безобразие» США закончится через два года

Политика
Журналист Макконнелл предсказал, что «безобразие» США закончится через два года
pxhere.com  /  CC0 Public Domain

Вашингтон, 18 декабря. США недолго будут бездумно разрушать общество. Им осталось около двух лет, считает журналист The American Conservative Скотт Макконнелл.

Он напомнил, что любые режимы радикализма и репрессий имеют временные ограничения. Например, якобинский террор во Франции длился пять лет.

«Скоро придет конец безобразию», — написал Макконнелл о политике США.

По словам журналиста, последние местные выборы в Соединенных Штатах показали перелом в сознании американцев. Они уже не заинтересованы в радикальных идеях властей. Прикрываясь идеологией демократии, правительство сеет бешенство в обществе.

Ранее МИД России заявил, что США ответственны за деградацию Договора по открытому небу. Москва уверена в снижении эффективности объединения.

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Все новости / Политика / Журналист Макконнелл предсказал, что «безобразие» США закончится через два года
выборы сша макконнел
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