Грузинским школьникам преподают курсы юного археолога

Образовательный проект «Детская археология» стартовал в грузинском Сенаки. Дети участвуют в имитированных раскопках на территории древней крепости, основанной в III веке до нашей эры.

Более 300 школьников собрались в музее-заповеднике Нокалакеви, где издревле располагался грузинский город Цихе Годжи. Это место хранит множество старинных секретов, манит своей богатой историей. В рамках проекта «Детская археология» юным исследователям предстоит разгадать тайны древности.

«Цель проекта «Детская археология» — с малых лет привить ребенку древнюю культуру нашей страны, обязательность ее защиты. Детям очень нравится проект. Они активно в него включены и с удовольствием выполняют работы», — рассказала директор музея-заповедника Нокалакеви Нино Джолия.

В рамках экспедиции школьникам выдают инструменты для раскопок. Они обсуждают с педагогами найденные артефакты, учатся работать с муляжами, а также заполнять полевые дневники.

«Предварительно мы предупреждаем детей, что это имитация, специальный образовательный ресурс, реквизиты, что они не работают с настоящим скелетом человека. Разумеется, практическое применение теоретических знаний для учеников этого возраста очень полезно и интересно», — отметила специалист службы образования, культуры, спорта и молодежи мэрии Сенаки Ирма Купреишвили.

Инициаторами проекта стала мэрия города Сенаки. По результатам образовательного курса, каждый участник получает «Сертификат юного археолога».