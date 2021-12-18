Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 декабря 13:24
13:24
Политика
Власти Молдавии могут объявить российского посла Васнецова персоной нон грата
13:20
Весь мир
Экономист Адела объяснил, что запустило инфляцию в экономике Чили в год выборов
13:20
Армия
Власти ДНР: бойцы ВСУ обстреляли из гранатометов поселки Гольмовский и Доломитное
13:19
Политика
Глава МИД Чехии Липавский предупредил о разработке своего варианта «Закона Магнитского»
13:16
Весь мир
Аризона смягчает законы, чтобы разгрузить переполненные тюрьмы
13:15
Происшествия
На Сахалине силовики задержали мошенников за хищение 20 млн рублей из бюджета
13:13
Экономика
Добыча минтая оказалась под угрозой из-за украинских судов
13:13
Происшествия
В Саратове водитель иномарки погиб при столкновении со столбом
13:12
Шоу-бизнес
Освободившаяся от опеки Бритни Спирс не вернется на сцену
13:11
Происшествия
Мстительные обезьяны растерзали 250 собак и стали нападать на детей в Индии
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Грузинским школьникам преподают курсы юного археолога

Видео

Образовательный проект «Детская археология» стартовал в грузинском Сенаки. Дети участвуют в имитированных раскопках на территории древней крепости, основанной в III веке до нашей эры.

Более 300 школьников собрались в музее-заповеднике Нокалакеви, где издревле располагался грузинский город Цихе Годжи. Это место хранит множество старинных секретов, манит своей богатой историей.  В рамках проекта «Детская археология» юным исследователям предстоит разгадать тайны древности.

«Цель проекта «Детская археология» — с малых лет привить ребенку древнюю культуру нашей страны, обязательность ее защиты. Детям очень нравится проект. Они активно в него включены и с удовольствием выполняют работы», — рассказала директор музея-заповедника Нокалакеви Нино Джолия.

В рамках экспедиции школьникам выдают инструменты для раскопок. Они обсуждают с педагогами найденные артефакты, учатся работать с муляжами, а также заполнять полевые дневники.

«Предварительно мы предупреждаем детей, что это имитация, специальный образовательный ресурс, реквизиты, что они не работают с настоящим скелетом человека. Разумеется, практическое применение теоретических знаний для учеников этого возраста очень полезно и интересно», — отметила специалист службы образования, культуры, спорта и молодежи мэрии Сенаки Ирма Купреишвили.

Инициаторами проекта стала мэрия города Сенаки. По результатам образовательного курса, каждый участник получает «Сертификат юного археолога».

 

 

Вернуться назад
Все новости / Видео / Грузинским школьникам преподают курсы юного археолога
раскопки грузия археология крепость
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать