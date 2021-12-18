Леонардо Ди Каприо прыгнул в замерзшее озеро ради спасения пса

Лос-Анджелес, 18 декабря. Лауреат премии «Оскар» Леонардо Ди Каприо совершил героический поступок на съемках фильма «Не смотрите наверх». Актер спас собаку породы хаски, которая тонула в замерзшем озере.

Инцидент произошел недалеко от арендованного дома, в котором жили Ди Каприо и Джона Хилл. По его словам, все было так быстро, что актер даже не понял, как сам оказался в озере. Партнерша Ди Каприо Дженнифер Лоуренс добавила, что в этот момент в ледяную воду прыгнул еще один пес.

«И как только он вытолкнул одну собаку из пруда, другая прыгнула туда же», — поделилась она в подкасте Happy Sad Confused.

После чудесного спасения обладатель «Оскара» забрал животных домой. Псы устраивали в жилище бешеные игрища и даже разорвали в клочья диван.

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