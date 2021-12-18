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Леонардо Ди Каприо прыгнул в замерзшее озеро ради спасения пса

Общество
Леонардо Ди Каприо прыгнул в замерзшее озеро ради спасения пса
Кадр из фильма «Не смотрите наверх»

Лос-Анджелес, 18 декабря. Лауреат премии «Оскар» Леонардо Ди Каприо совершил героический поступок на съемках фильма «Не смотрите наверх». Актер спас собаку породы хаски, которая тонула в замерзшем озере.

Инцидент произошел недалеко от арендованного дома, в котором жили Ди Каприо и Джона Хилл. По его словам, все было так быстро, что актер даже не понял, как сам оказался в озере. Партнерша Ди Каприо Дженнифер Лоуренс добавила, что в этот момент в ледяную воду прыгнул еще один пес.

«И как только он вытолкнул одну собаку из пруда, другая прыгнула туда же», — поделилась она в подкасте Happy Sad Confused.

После чудесного спасения обладатель «Оскара» забрал животных домой. Псы устраивали в жилище бешеные игрища и даже разорвали в клочья диван.

Ранее сообщалось, что израильская актриса Галь Гадот появится в продолжении супергеройской комедии «Шазам!». Она сыграет Чудо-женщину, ее персонаж будет связан с главным героем фильма Билли.

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Леонардо Ди Каприо фильм собака спасение
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