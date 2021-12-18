Поклонники выстроились в очередь, чтобы встретиться с приехавшим в Москву Томом Фелтоном

Москва, 18 декабря. Британский актер Том Фелтон, известный по роли Драко Малфоя из фильмов серии «Гарри Поттер», прибыл в Москву для участия в Bubble Сomics Сon. Поклонники стоят в очереди, чтобы увидеть знаменитость.

Приезд Фелтона в российскую столицу привлек внимание фанатов «Гарри Поттера». Многие прибыли в Москву из других городов, чтобы взять автограф у актера или сделать фото с ним, и сразу направились в «Экспоцентр», где проходит мероприятие.

«Очереди около центра собираются с самого раннего утра. Я пришла буквально 30 минут назад, сразу с самолета сюда», — рассказала РИАМО одна из поклонниц.

Некоторые пожаловались, что билеты на Bubble Сomics Сon удалось достать с трудом. Учитывая количество людей в очереди, поклонники надеются, что смогут встретиться с исполнителем роли Драко Малфоя хотя бы к вечеру.

Фестиваль с участием Фелтона проходит в Москве 18 и 19 декабря. Актер заявлен на оба дня мероприятия. Приездом знаменитости в Россию воспользовались мошенники, предлагающие билеты на фотосессию со звездой «Гарри Поттера».