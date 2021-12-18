Как Армения и Азербайджан в Брюсселе решали проблемы Лачинского и Зангезурского коридоров

На прошедшей неделе Ильхам Алиев и Никол Пашинян снова встретились, но уже под эгидой европейских партнеров. Но чем больше политики говорят, что хотят избежать «коридорной логики», тем ярче она проявляется в их словах. И хотя стороны договорились построить железную дорогу, толкование соглашений оставляет значительное пространство для споров, которые могут быть решены в том числе военным путем.

Переговоры в Брюсселе

Очередная встреча лидеров Армении и Азербайджана состоялась на полях саммита «Восточного партнерства» в Брюсселе 14 декабря.

Сначала председатель Европейского совета Шарль Мишель провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, затем с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Под конец дня они собрались уже в трехстороннем формате.

static.president.az / сайт президента Азербайджана

По итогам встречи глава Евросовета выступил с заявлением, из которого следует выделить следующие тезисы:

Брюссель предоставит экспертную и техническую помощь в вопросе демаркации и делимитации границ Армении и Азербайджана, отправив в регион специализированную миссию/консультативную группу.

ЕС предлагает создать платформу для развития экономического сотрудничества и укрепления доверия между Ереваном и Баку.

Мишель отметил прогресс в установлении связи между оборонными ведомствами двух стран.

Необходимо скорейшее решение ключевых гуманитарных вопросов: освобождение задержанных и установка судьбы пропавших без вести.

Стороны договорились приступить к восстановлению железнодорожных линий — ЕС готов поддержать открытие коммуникаций в соответствии с экономическим и инвестиционным планом. Эти процессы должны проходить при полном уважении суверенитета всех стран.

Достаточно неожиданным оказалось желание президента Франции Эммануэля Макрона провести очную встречу с Алиевым и Пашиняном. Мероприятие не было анонсировано, и о самом факте переговоров стало известно постфактум, поздно вечером 15 декабря.

Примечательно, что тематику разговора не раскрыла ни одна пресс-служба, но сутками ранее Макрон созвонился с президентом РФ Владимиром Путиным и обсудил нагорнокарабахское урегулирование.

primeminister.am / сайт премьер-министра Армении

Проблема коридоров

Еще до переговоров с Пашиняном в Брюсселе президент Азербайджана встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

«Что касается правового режима Зангезурского коридора, он должен быть таким же, как и в Лачинском. Потому что в трехстороннем заявлении открыто говорится о том, что Азербайджан обеспечивает безопасность и беспрепятственное сообщение между Карабахом и Арменией, а Армения должна обеспечить такое же беспрепятственное сообщение и безопасность между Азербайджаном и Нахичеванской Автономной Республикой. Таким образом, сегодня в Лачинском коридоре нет таможни. Поэтому ее не должно быть и в Зангезурском», — заявил Алиев на пресс-конференции по итогам встречи со Столтенбергом.

static.president.az / сайт президента Азербайджана

Премьер-министр Армении на своей странице в Facebook ответил на его слова.

«Попытки президента Азербайджана приурочить открытие региональных коммуникаций к Лачинскому коридору не имеют ничего общего с обсуждениями и подписанными заявлениями на эту тему — они неприемлемы для Армении. Я четко выскажу эту позицию в ходе запланированной на сегодня трехсторонней встречи», — сказал Пашинян.

Еще несколько громких заявлений президент Азербайджана сделал в рамках интервью испанской газете El País на полях шестого саммита «Восточного партнерства». По его словам, «пункт об открытии Зангезурского коридора предусмотрен в трехстороннем заявлении, Баку сумел убедить Ереван в неизбежности открытия автомобильной дороги».

Если Армения будет настаивать на установке таможенных пунктов в Зангезурском коридоре, то Азербайджан потребует идентичных условий в Лачинском коридоре.

Кроме того, Алиев снова подчеркнул, что нагорнокарабахский конфликт разрешен и «нет возврата ни к какой дискуссии о статусе Нагорного Карабаха». Также он отметил, что от Еревана пока не поступало положительных сигналов о работе над мирным соглашением.

Более конкретно о результатах встречи и развития коридоров Пашинян высказался по возвращению из Европы на заседании правительства.

«В ходе состоявшейся в Брюсселе встречи с президентом Азербайджана мы подтвердили решение и договоренность о строительстве железной дороги Ерасх — Джульфа — Ордубад — Мегри — Горадиз. Хочу напомнить, что эта договоренность была достигнута в результате обсуждений в рамках трехсторонней рабочей группы Армения — Азербайджан — Россия по открытию региональных коммуникаций, сопредседателями которой являются вице-премьеры трех стран», — заявил премьер.

Он добавил, что железная дорога будет работать в соответствии с международно признанными таможенными и пограничными правилами, на принципах взаимности в рамках суверенитета и юрисдикции стран. Этот путь обеспечит Армении доступ в Иран и РФ. Азербайджан же получит железнодорожное сообщение с Нахичеванской Автономной Республикой.

primeminister.am / сайт премьер-министра Армении

Появление конкретики в разговоре лидеров Закавказья позволяет оценить дальнейшие направления развития событий.

Открытие коммуникации между Арменией и Азербайджаном подтолкнет Баку в сторону Евразийского экономического союза. Для Еревана это наиболее выгодный вариант, поскольку торговля будет беспошлинной. В то же время Азербайджан лишится возможного дохода от транзита товаров в Армению.

С другой стороны, актуальна проблема статуса двух коридоров — экстерриториальный для Лачинского совершенно невыгоден Армении, так как не позволит свободно сообщаться с армянской общиной Нагорного Карабаха. Баку тем временем настаивает на подобном статусе Зангезурского коридора, и тогда он точно получит беспрепятственный и беспошлинный доступ к Нахичевани. То есть принцип одинакового правового положения для обоих коридоров не равнозначен.

Федеральное агентство новостей /

Пока что стороны движутся в направлении следующей развязки: Зангезурский или Мегрийский коридор будет основан на принципе территориальной целостности государств, на въезде и выезде из Армении будут установлены таможенные посты, которые, согласно трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 г., должны контролировать сотрудники Пограничного управления ФСБ России.

Оно же регулирует и функционирование Лачинского коридора. В соответствии с оглашенными принципами работы, Азербайджан обещается обеспечивать беспрепятственный доступ из Армении в Нагорный Карабах.

Оперативная обстановка

Неделя в зоне конфликта прошла относительно спокойно.

По сообщениям армянской стороны, азербайджанские военные 10 и 11 декабря обстреляли работавших в поле жителей села Сарушен Мартунинского района. В результате было повреждено боковое зеркало трактора, который остался в поле и был эвакуирован 13 декабря при посредничестве российских миротворцев. К счастью, инцидент обошелся без жертв.

Федеральное агентство новостей /

Также армянские Telegram-каналы сообщают, что в ходе боестолкновения 10 декабря в районе по позиции Вооруженных сил Армении был нанесен удар управляемой авиабомбой MAM-L, выпущенной из БПЛА «Байрактар», чем и объясняются высокие потери.

Кроме того, имеются неофициальные данные о том, что вечером 17 декабря произошла перестрелка в районе села Верин Шоржа, где находится подбитая еще 14 ноября азербайджанская техника. Причиной инцидента стало нарушение договора между сторонами об обмене и эвакуации поврежденных машин, которые у ВС Армении осталась в районе Джермука.

Нормализация отношений между Арменией и Турцией

Тема разблокирования транспортных коммуникаций в регионе дополняется сообщением о готовности Турции и Армении нормализовать отношения.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на выступлении в парламенте 13 декабря заявил, что страны назначат спецпредставителей для нормализации отношений.

В настоящее время между двумя государствами отсутствуют дипломатические отношения, а граница закрыта с 1993 года по инициативе турок.

По словам пресс-секретаря МИД Армении Ваана Унаняна, в Ереване положительно оценили заявление главы турецкого внешнеполитического ведомства.

И если армянское руководство еще не решило, кто будет спецпредставителем для переговоров, то Анкара уже назначила на эту должность бывшего посла в США Сердара Кылыча.

Известно имя спецпосланника Турции на переговорах с Арменией

Бывший посол Турции в США Сердар Кылыч станет спецпредставителем республики для нормализации отношений с Арменией. Об этом, как передает РИА Новости, министр иностранных дел…

Подробнее на https://t.co/N9zM6FXB3R pic.twitter.com/WRADy0j9x4 — ИЦ "Еркрамас" (@Yerkramas) December 16, 2021

По данным турецкого издания Habertürk, до 20 января 2022 года в Анкаре будет сформирована рабочая группа по этому вопросу, до мая — разработают трехэтапную дорожную карту.

Автор публикации пишет, что в Турции нормализацию отношений с Арменией планируют разбить на три этапа. На первом — в марте 2022 года — планируется открытие чартерных рейсов. В мае-июне Анкара ждет старта коммуникационного сообщения по направлению Азербайджан — Нахичевань — Турция. На третьем этапе — в июле 2022 года — начнется налаживание экономических отношений.

В Армении с 15 января 2022 года будут сформированы рабочая группа и секретариат, которым поручат держать связь напрямую с премьер-министром. Также сообщается, что Ереван попытается выбрать представителя и создать еще одну структуру, состоящую из числа лиц, которые «имеют связи с Турцией и будут выстраивать дипотношения за рамками исторического измерения, на основе взаимных интересов».

При этом на заседании правительства Никол Пашинян выступил с заявлением о возможных перспективах соответствующей работы.

«Хочу обратить внимание на следующее: если нам удастся начать результативный диалог с Турцией, добиться открытия границ и коммуникаций, этот проект может получить гораздо больший размах», — сказал премьер-министр.

Он отметил, что железнодорожный путь от Ерасха до Гюмри и Карса уже фактически существует, однако подчеркнул необходимость работы над созданием новых дорог.

Таким образом, складывающиеся условия ярко отражают план действующего руководства Армении — уже в ближайшей перспективе стать «воротами» Евразийского союза, а также затянуть в единое экономическое пространство Азербайджан благодаря влиянию Москвы. В случае успеха Армения займет свое традиционное место «перекрестка империй», но заплатит за эту цену, скорее всего, Нагорным Карабахом.

Подписывайтесь на Telegram-канал «Южный ветер» чтобы получать еще больше аналитики и информации о событиях на Ближнем Востоке, Украине и в Закавказье.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.