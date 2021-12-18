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Технический сбой привел к неполадкам в работе информационной системы ГАИ

  /   Обновлено: 18 декабря 2021 13:01
Общество
Технический сбой привел к неполадкам в работе информационной системы ГАИ
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 18 декабря. Единичные неполадки наблюдаются в работе информационной системы ГАИ в связи с техническим сбоем, сообщили в МВД.

Проблемы также зафиксировали в функционировании системы регистрационно-экзаменационных подразделений. Сейчас принимаются меры для устранения неполадок, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах 18 декабря.

Региональные подразделения ГИБДД были вынуждены временно приостановить оказание государственных услуг, связанных с выдачей водительских удостоверений и регистрацией автомототранспортных средств. Госавтоинспекция также ограничила доступ к данным об административных штрафах за нарушение ПДД.

В МВД подчеркнули, что подобные случаи единичны. При выявлении сбоев специалисты ведомства незамедлительно устраняют неполадки и принимают необходимые меры реагирования. Сотрудники ведомства принесли извинения за доставленные неудобства.

Накануне на сбои пожаловались пользователи социальной сети Instagram. Жалобы на проблемы в работе приложения поступили из США, Великобритании и Германии. Юзеры не могли обновить ленту новостей, загрузить фото и войти в аккаунт.

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