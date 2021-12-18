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Галь Гадот появится в образе Чудо-женщины в продолжении фильма «Шазам!»

Общество
Галь Гадот появится в образе Чудо-женщины в продолжении фильма «Шазам!»
Кадр из фильма «Чудо-женщина»

Лос-Анджелес, 18 декабря. Известная израильская актриса Галь Гадот появится в сиквеле американского супергеройского комедийного боевика «Шазам!».

Гадот снова сыграет принцессу амазонок Диану (Чудо-женщину). Сценаристы дали ей небольшую, но важную для истории «Шазама!» роль. Главный герой Билли Бэтсон будет связан с Дианой через великих богов, сообщает издание The Illuminerdi. Эту информацию также подтверждают Big Screen Leaks и KC Walsh.

Премьера «Шазама!» состоялась весной 2019 года. В картине снялись Закари Ливай («Мавританец», «Бладфест»), Марк Стронг («Круэлла», «Темпл»), Миган Гуд («Охотник на монстров», «Блудный сын»).

Фильм получил положительные отзывы от кинокритиков за юмор и режиссуру Дэвида Сандберга. Картина имела коммерческий успех, собрав в прокате 366 млн долларов.

Ранее глава студии Marvel Кевин Файги анонсировал четвертую часть «Человека-паука». Продолжение истории о Питере Паркере, которого сыграл Том Холланд, находится в активной разработке.

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фильм галь гадот шазам
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