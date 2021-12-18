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Власти РФ финансово поддержат улучшение водных систем в регионах

  /   Обновлено: 18 декабря 2021 12:45
Экономика
Власти РФ финансово поддержат улучшение водных систем в регионах
pixabay.com

Москва, 18 декабря. Председатель правительства Михаил Мишустин распорядился направить порядка 4 млрд рублей на реформирование систем водоснабжения в нескольких регионах России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабинета министров.

Кабмин выделит на строительство и реконструкцию водных систем в Дагестане и Ленинградской области почти 4 млрд рублей. Помимо этого, деньги на модернизацию очистных сооружений пойдут в Ульяновскую область (2,6 млрд рублей).

«В ближайшие три года Республика Дагестан и Ленинградская область получат почти 4 млрд рублей на строительство и реконструкцию системы водоснабжения», — сообщают в правительстве.

Свыше 1,7 млрд рублей из указанных средств используют для реконструкции водоочистных сооружений на территории Выборга. Более 2 млрд рублей пойдут на обновление системы водоснабжения, а также на возведение нового водовода в Буйнакске.

Соответствующие работы осуществляются по направлению федерального проекта под названием «Чистая вода». Согласно плану на этот год, должны быть построены и улучшены 452 объекта питьевого водоснабжения и подготовки воды.

Россиян предупреждают, что пластиковые емкости для кулеров, в которых хранится вода, не всегда тщательно обрабатываются перед повторным использованием, что чревато появлением опасных для здоровья веществ.

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Все новости / Экономика / Власти РФ финансово поддержат улучшение водных систем в регионах
дагестан ульяновская область мишустин реконструкция поддержка ленинградская область водоснабжение
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