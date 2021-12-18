«Этот день в истории». Что произошло 18 декабря, праздники, факты, люди

Передача «Этот день в истории» — это возможность окунуться в прошлое, вспомнить яркие и важные события, которые повлияли на нашу жизнь.

Ровно 21 год назад начали отмечать Международный день мигранта. Праздник учредила Генассамблея ООН для привлечения внимания к защите прав и свобод людей, которые передвигаются по миру в поисках лучшей жизни. По статистике, каждый тридцать пятый житель планеты является мигрантом. Около 300 миллионов человек живет и работает за пределами родины.

В России свой профессиональный праздник отмечают риелторы — специалисты по операциям с недвижимостью. Значение этой профессии сложно переоценить. Именно эти люди всегда помогут с арендой и покупкой квартиры и избавят клиентов от сложной бюрократической волокиты.

Также сегодня особенный праздник для работников органов ЗАГС России. В этом году службе исполнилось 98 лет. Именно 18 декабря 1917 года был подписан декрет «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния». ФАН поздравляет всех, кто выполняет ежедневную кропотливую работу по регистрации союзов и новых граждан.