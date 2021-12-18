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Крик Порошенко попал на видео во время попытки ГБР предъявить ему обвинения

  /   Обновлено: 18 декабря 2021 12:46
Политика
Крик Порошенко попал на видео во время попытки ГБР предъявить ему обвинения
Prt Scr youtube.com  /  112 Украина

Киев, 18 декабря. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины опубликовало видео с участием бывшего президента Петра Порошенко. Оно было сделано накануне его отъезда из страны.

Ролик размещен на YouTube-канале ГБР. Сотрудник ведомства включил камеру, когда хотел вручить повестку Порошенко о деле по закупке угля из Донбасса.

Бывший президент проигнорировал обратившегося к нему человека и быстро сел в черную машину с затонированными окнами. Представитель бюро несколько раз повторил по-украински: «Возьмите повестку, пожалуйста», но это не помогло. Сразу после Порошенко в машину садится его сопровождающий.

«Поехали, твою мать», — крикнул политик водителю, и машина быстро тронулась.

Петр Порошенко отправился в поездку по Турции и Польше. У него запланировано несколько встреч с местными политиками.

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украина порошенко обвинение
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