Крик Порошенко попал на видео во время попытки ГБР предъявить ему обвинения

Киев, 18 декабря. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины опубликовало видео с участием бывшего президента Петра Порошенко. Оно было сделано накануне его отъезда из страны.

Ролик размещен на YouTube-канале ГБР. Сотрудник ведомства включил камеру, когда хотел вручить повестку Порошенко о деле по закупке угля из Донбасса.

Бывший президент проигнорировал обратившегося к нему человека и быстро сел в черную машину с затонированными окнами. Представитель бюро несколько раз повторил по-украински: «Возьмите повестку, пожалуйста», но это не помогло. Сразу после Порошенко в машину садится его сопровождающий.

«Поехали, твою мать», — крикнул политик водителю, и машина быстро тронулась.

Петр Порошенко отправился в поездку по Турции и Польше. У него запланировано несколько встреч с местными политиками.