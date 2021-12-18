Марк Варшавер назвал ложью заявление Александры Захаровой, что ее отец с ним не дружил

Москва, 18 декабря. Директор театра «Ленком» Марк Варшавер прокомментировал слова актрисы Александры Захаровой о его отношениях с ее отцом. Артистка утверждает, что режиссер Марк Захаров никогда с ним не дружил.

Захарова заявила в одном из интервью, что ее отец полярно противоположным Варшаверу человеком, поэтому они не являлись друзьями. Однако глава «Ленкома» опроверг слова актрисы в беседе с News.ru, назвав их ложью.

«Я был и остаюсь другом Захарова, несмотря на гневные заявления мадам Захаровой. Есть видео, где Марк Анатольевич называет меня лучшим другом», — возмутился Варшавер.

По словам директора театра, режиссер был для него не просто другом, а родственником. Он верой и правдой служил Захарову, с которым они делали общее дело, подчеркнул глава «Ленкома».

Варшавер предположил, что заявление Захаровой связано с ее желанием занять место художественного руководителя. При этом директор театра полагает, что осуществить это невозможно.

Ранее актер Дмитрий Певцов нелестно отозвался о развитии «Ленкома» при Варшавере. По мнению артиста, после смерти Захарова в театре многое изменилось не в лучшую сторону.