Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 декабря 13:23
13:20
Весь мир
Экономист Адела объяснил, что запустило инфляцию в экономике Чили в год выборов
13:20
Армия
Власти ДНР: бойцы ВСУ обстреляли из гранатометов поселки Гольмовский и Доломитное
13:19
Политика
Глава МИД Чехии Липавский предупредил о разработке своего варианта «Закона Магнитского»
13:16
Весь мир
Аризона смягчает законы, чтобы разгрузить переполненные тюрьмы
13:15
Происшествия
На Сахалине силовики задержали мошенников за хищение 20 млн рублей из бюджета
13:13
Экономика
Добыча минтая оказалась под угрозой из-за украинских судов
13:13
Происшествия
В Саратове водитель иномарки погиб при столкновении со столбом
13:12
Шоу-бизнес
Освободившаяся от опеки Бритни Спирс не вернется на сцену
13:11
Происшествия
Мстительные обезьяны растерзали 250 собак и стали нападать на детей в Индии
13:05
Общество
Смертность от COVID-19 в Петербурге растет несколько дней подряд
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Марк Варшавер назвал ложью заявление Александры Захаровой, что ее отец с ним не дружил

Общество
Марк Варшавер назвал ложью заявление Александры Захаровой, что ее отец с ним не дружил
Агентство городских новостей Москва  /  Антон Кардашов

Москва, 18 декабря. Директор театра «Ленком» Марк Варшавер прокомментировал слова актрисы Александры Захаровой о его отношениях с ее отцом. Артистка утверждает, что режиссер Марк Захаров никогда с ним не дружил.

Захарова заявила в одном из интервью, что ее отец полярно противоположным Варшаверу человеком, поэтому они не являлись друзьями. Однако глава «Ленкома» опроверг слова актрисы в беседе с News.ru, назвав их ложью.

«Я был и остаюсь другом Захарова, несмотря на гневные заявления мадам Захаровой. Есть видео, где Марк Анатольевич называет меня лучшим другом», — возмутился Варшавер.

По словам директора театра, режиссер был для него не просто другом, а родственником. Он верой и правдой служил Захарову, с которым они делали общее дело, подчеркнул глава «Ленкома».

Варшавер предположил, что заявление Захаровой связано с ее желанием занять место художественного руководителя. При этом директор театра полагает, что осуществить это невозможно.

Ранее актер Дмитрий Певцов нелестно отозвался о развитии «Ленкома» при Варшавере. По мнению артиста, после смерти Захарова в театре многое изменилось не в лучшую сторону.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Марк Варшавер назвал ложью заявление Александры Захаровой, что ее отец с ним не дружил
захарова ленком варшавер
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать