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Американский сенатор Шахин разочарована большим количеством российских послов в Европе

Политика
Американский сенатор Шахин разочарована большим количеством российских послов в Европе
pxhere.com  /  CC0 Public Domain

Вашингтон, 18 декабря. Соединенные Штаты столкнулись с нехваткой послов в странах Европы, тогда как дипломаты России и Китая есть практически везде, заявила американский сенатор Джин Шахин во время выступления в Конгрессе США.

Политик вспомнила слова заместителя госсекретаря Виктории Нуланд, которая утверждала, что Госдеп США сейчас работает в четверть силы из-за неурегулированных вопросов.

Джин Шахин считает, что на фоне вызовов, которые якобы представляет Россия для Европы, большое количество дипломатов из РФ и КНР в европейских странах вызывает беспокойство.

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов ранее напомнил НАТО о недопустимости нарушения красных линий РФ. Дипломат назвал неприемлемой милитаризацию Украины со стороны Запада.

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сша европа послы
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