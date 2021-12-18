Американский сенатор Шахин разочарована большим количеством российских послов в Европе

Вашингтон, 18 декабря. Соединенные Штаты столкнулись с нехваткой послов в странах Европы, тогда как дипломаты России и Китая есть практически везде, заявила американский сенатор Джин Шахин во время выступления в Конгрессе США.

Политик вспомнила слова заместителя госсекретаря Виктории Нуланд, которая утверждала, что Госдеп США сейчас работает в четверть силы из-за неурегулированных вопросов.

Джин Шахин считает, что на фоне вызовов, которые якобы представляет Россия для Европы, большое количество дипломатов из РФ и КНР в европейских странах вызывает беспокойство.

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов ранее напомнил НАТО о недопустимости нарушения красных линий РФ. Дипломат назвал неприемлемой милитаризацию Украины со стороны Запада.