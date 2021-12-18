Еще одна женщина обвинила актера Криса Нота в харрасменте

Лос-Анджелес, 18 декабря. Бывшая сотрудница ресторана из Нью-Йорка заявила, что актер Крис Нот, известный по роли Мистера Бига в сериале «Секс в большом городе», приставал к ней.

Нот попытался склонить ее к сексу в 2010 году, когда девушке было 18 лет. Это произошло в ресторане Da Marino, где она подрабатывала хостес и певицей, пишет издание Daily Beast. Как утверждает пострадавшая, актер часто находился в ресторане в нетрезвом виде и пытался посадить ее к себе на колени.

Однажды начальник оставил работнице зарплату в офисе, куда можно было попасть через кухню ресторана. В тот момент, когда девушка взяла конверт со стола, погас свет, а рядом с ней оказался Нот. Он стал целовать девушку и стягивать с нее колготки.

«Он не слышал «нет», но он услышал, когда я сказала «не здесь» и убедила его, что встречусь с ним в другом месте», — поделилась жертва.

Ранее две женщины обвинили Криса Нота в сексуальном насилии. Один из инцидентов произошел в 2015 году на квартире звезды Голливуда. Еще одна пострадавшая — актриса Зои Листер-Джонс — утверждала, что во время съемок Нот «обнюхивал» ее и говорил грязные словечки.