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В Якутске инспекторы ДПС помогли преодолеть пробку машине с погибающим ребенком

Общество
В Якутске инспекторы ДПС помогли преодолеть пробку машине с погибающим ребенком
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Якутск, 18 декабря. Сотрудники Дорожно-патрульной службы помогли спасти двухлетнего малыша, у которого случился приступ. Родители несовершеннолетнего пытались отвезти его в медицинское учреждение, но попали в пробку. Правоохранители сопроводили автомобиль семьи до приемного покоя. Об этом сообщают местные СМИ.

Как стало известно, к дежурившим на проспекте Ленина госавтоинспекторам обратился мужчина с просьбой о помощи. Он рассказал, что его двухлетний сын надкусил соску и стал задыхаться. В час пик движение по дороге затруднено, а мальчика, состояние которого ухудшалось, необходимо срочно доставить в больницу.

Полицейские немедленно отреагировали. Машина ДПС со включенными проблесковыми маячками сопроводила внедорожник семьи до педиатрического отделения. Сейчас с юным пациентом все в порядке.

Похожий случай недавно произошел в Твери. Там патрульных попросила о помощи мать малыша, потерявшего сознание в такси. Стражи порядка отвезли ребенка на служебной машине в больницу, информирует телеканал «360».

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