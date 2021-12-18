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Роскосмос готовится к IPO дочерних структур

Экономика
Роскосмос готовится к IPO дочерних структур
Инфореактор  /  Егор Провоторов

Москва, 18 декабря. Агентство «Эксперт РА» и Аналитическое кредитное рейтинговое агентство установили кредитный рейтинг государственной космической корпорации на уровне «ААА». Об этом пишет РБК.

Отечественная госкорпорация получила кредитный рейтинг «ААА» с прогнозом «стабильный». Как рассказывают изданию источники в космической отрасли, соответствующие рейтинги нужны для того, чтобы подготовить к первому публичному размещению акций некоторые компании, входящие в состав Роскосмоса.

«Оценка госкорпорации со стороны рейтинговых агентств проведена для снижения стоимости привлечения средств на развитие инвестиционных проектов», — поясняют присвоение рейтингов в Роскосмосе.

Объем консолидированной выручки корпорации вместе с предприятиями достиг 337,1 млрд рублей. Начиная с 2017 года, выручка компании регулярно снижалась. Так, в 2018 году она равнялась порядка 33,3 млрд рублей, в следующем году составляла около 22,2 млрд рублей, а в прошлом году падала до 17,5 млрд рублей. Чистая прибыль организации в 2018 году находилась у отметки в 9,7 млрд рублей. В 2019 году она составила 12,5 млрд рублей, а в 2020 году стремительно сократилась до 292,6 млн рублей.

«В качестве потенциального инвестора, скорее всего, рассматривается либо АФК "Система", которая планирует инвестировать более 2 млрд руб. в развитие спутникового флота компании "Спутникс" и запустить до 100 спутников различного назначения, либо "МегаФон", который потратит 6 млрд руб. на исследования низкоорбитальных спутниковых систем», — предполагает экс-сотрудник Центра им. М.В. Хруничева Павел Пушкин.

Роскосмос ранее договорился с компанией «Российские космические системы» о проведении исследований в сфере информационной безопасности ГЛОНАСС с целью защиты системы от кибератак.

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роскосмос выручка IPO
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