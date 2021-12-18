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Политолог Рар: Олаф Шольц намерен пресечь формирование нового антироссийского фронта

Политика
Политолог Рар: Олаф Шольц намерен пресечь формирование нового антироссийского фронта
Global Look Press  /  Andreas Gora/Keystone Press Agency

Берлин, 18 декабря. Новый канцлер ФРГ Олаф Шольц пытается исправить ошибки руководителя немецкого МИД Анналены Бербок, представляющей интересы «Зеленых», после ее визитов в страны Европы, заявил политолог из Берлина Александр Рар на YouTube-канале PolitWera.

По словам эксперта, причиной разногласий между канцлером и министром стал идеологический радикализм Бербок. С самого начала своей работы «зеленая» глава МИД начала проталкивать собственную внешнеполитическую линию, для чего и было организовано турне по европейским столицам. Плюс ко всему министры иностранных дел ФРГ достаточно независимы, а канцлер может указывать дипломатам исключительно в рамках коалиционного соглашения.

«Хитрость в том, что в документе не написано ничего хорошего про Россию — только то, что Германия должна защищать интересы Украины. Вот она и тыкает в эту бумагу пальцем, заявляя: "Мы договорились, мы на стороне Украины". Она за это борется и не отступит — скорее уйдет в отставку», — считает Александр Рар.

Политолог Рар: Олаф Шольц намерен пресечь формирование нового антироссийского фронта
wikipedia.org / Bündnis 90/Die Grünen Nordrhein-Westfalen / CC BY-SA 2.0

Политолог подчеркнул, что Олаф Шольц намерен пресечь формирование нового антироссийского фронта. Зарубежные поездки канцлера проходят по маршруту прошедшего турне Бербок. Новый лидер Германии пытается исправить ошибки, которые были допущены главой МИД во время ее поездок, заключил эксперт.

Политик Альберт Брайнингер ранее заявил, что действия Бербок против России приведут к расколу коалиции в Германии. По его словам, Шольцу придется внести правки в поведение главы МИД ФРГ.

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украина германия зеленые шольц Бербок
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