Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 декабря 13:22
13:20
Весь мир
Экономист Адела объяснил, что запустило инфляцию в экономике Чили в год выборов
13:20
Армия
Власти ДНР: бойцы ВСУ обстреляли из гранатометов поселки Гольмовский и Доломитное
13:19
Политика
Глава МИД Чехии Липавский предупредил о разработке своего варианта «Закона Магнитского»
13:16
Весь мир
Аризона смягчает законы, чтобы разгрузить переполненные тюрьмы
13:15
Происшествия
На Сахалине силовики задержали мошенников за хищение 20 млн рублей из бюджета
13:13
Экономика
Добыча минтая оказалась под угрозой из-за украинских судов
13:13
Происшествия
В Саратове водитель иномарки погиб при столкновении со столбом
13:12
Шоу-бизнес
Освободившаяся от опеки Бритни Спирс не вернется на сцену
13:11
Происшествия
Мстительные обезьяны растерзали 250 собак и стали нападать на детей в Индии
13:05
Общество
Смертность от COVID-19 в Петербурге растет несколько дней подряд
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

В Сан-Франциско ввели режим ЧП из-за эпидемии передозировок

Весь мир
В Сан-Франциско ввели режим ЧП из-за эпидемии передозировок
pixabay.com  / 

Сан-Франциско, 18 декабря. Власти города Сан-Франциско, штат Калифорния, объявили режим чрезвычайного положения в районе Тендерлойн из-за возросшего количества передозировок наркотиками. Об этом сообщает FOX News.

Мэр города Лондон Брид во время пресс-конференции сказала, что район «страдает от торговли наркотиками» и антисанитарных условий на улицах. Режим ЧП подразумевает ряд инициатив, направленных на борьбу с волной преступлений и наркомании.

«Мы находимся в кризисе, и нам нужно реагировать соответствующим образом. Слишком много людей умирает в этом городе, слишком много людей разбросано по всем нашим улицам», — сказала она.

Брид также призвала увеличить финансирование полиции. Она отметила, что город тратит на социальные услуги в Тендерлойне больше, чем в любом другом населенном пункте.

«Мы теряем более двух человек в день из-за передозировки наркотиков, в основном из-за фентанила. Нам нужна экстренная реакция и быстрое вмешательство в кризис. Необходима разъяснительная работа с расширенным лечением. Мы должны действовать сейчас, чтобы спасти жизни этих людей», — говорится в заявлении представителя района Мэтта Хейни.

По словам Брид, в 2020 году в городе произошло 700 смертей от передозировки наркотиков, с начала этого года по этой же причине скончались более 600 человек.

Опиоидный кризис

США в настоящее время переживают опиоидный кризис. Так в 2020 году смертность от передозировки достигла рекордного показателя в 93 тысячи человек, что на 30% больше, чем в прошлом году. В целом с 1999 года более 500 тыс. человек умерли от больших доз лекарств, выписанных по рецепту, и опиоидов, приобретенных незаконно.

В Сан-Франциско ввели режим ЧП из-за эпидемии передозировок
Федеральное агентство новостей

За последние несколько лет в адрес фармкомпаний было подано более трех тысяч судебных исков как от простых американцев, так и от властей штатов, индейских племен и других групп населения. В обращениях утверждается, что производители лекарств продвигали свои обезболивающие с помощью агрессивной и лживой рекламы и умалчивали о зависимости, а дистрибьюторы продавали препараты не по назначению.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / В Сан-Франциско ввели режим ЧП из-за эпидемии передозировок
сша наркотики сан-франциско
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать