В Сан-Франциско ввели режим ЧП из-за эпидемии передозировок

Сан-Франциско, 18 декабря. Власти города Сан-Франциско, штат Калифорния, объявили режим чрезвычайного положения в районе Тендерлойн из-за возросшего количества передозировок наркотиками. Об этом сообщает FOX News.

