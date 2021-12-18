В Сан-Франциско ввели режим ЧП из-за эпидемии передозировок

Сан-Франциско, 18 декабря. Власти города Сан-Франциско, штат Калифорния, объявили режим чрезвычайного положения в районе Тендерлойн из-за возросшего количества передозировок наркотиками. Об этом сообщает FOX News.

San Francisco mayor declares state of emergency in response to drug overdose deaths https://t.co/hzaHyKel7P — Fox News (@FoxNews) December 17, 2021

Мэр города Лондон Брид во время пресс-конференции сказала, что район «страдает от торговли наркотиками» и антисанитарных условий на улицах. Режим ЧП подразумевает ряд инициатив, направленных на борьбу с волной преступлений и наркомании.

«Мы находимся в кризисе, и нам нужно реагировать соответствующим образом. Слишком много людей умирает в этом городе, слишком много людей разбросано по всем нашим улицам», — сказала она.

Брид также призвала увеличить финансирование полиции. Она отметила, что город тратит на социальные услуги в Тендерлойне больше, чем в любом другом населенном пункте.

«Мы теряем более двух человек в день из-за передозировки наркотиков, в основном из-за фентанила. Нам нужна экстренная реакция и быстрое вмешательство в кризис. Необходима разъяснительная работа с расширенным лечением. Мы должны действовать сейчас, чтобы спасти жизни этих людей», — говорится в заявлении представителя района Мэтта Хейни.

По словам Брид, в 2020 году в городе произошло 700 смертей от передозировки наркотиков, с начала этого года по этой же причине скончались более 600 человек.

Опиоидный кризис

США в настоящее время переживают опиоидный кризис. Так в 2020 году смертность от передозировки достигла рекордного показателя в 93 тысячи человек, что на 30% больше, чем в прошлом году. В целом с 1999 года более 500 тыс. человек умерли от больших доз лекарств, выписанных по рецепту, и опиоидов, приобретенных незаконно.

Федеральное агентство новостей

За последние несколько лет в адрес фармкомпаний было подано более трех тысяч судебных исков как от простых американцев, так и от властей штатов, индейских племен и других групп населения. В обращениях утверждается, что производители лекарств продвигали свои обезболивающие с помощью агрессивной и лживой рекламы и умалчивали о зависимости, а дистрибьюторы продавали препараты не по назначению.