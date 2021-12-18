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Борьба с фейками: как организация Teyit стала лидером по проверке фактов в Турции

Весь мир
Борьба с фейками: как организация Teyit стала лидером по проверке фактов в Турции
pixabay.com  / 

Анкара, 18 декабря. Независимая турецкая организация Teyit, занимающаяся проверкой фактов, продолжает бороться с дезинформацией в условиях максимального давления со стороны властей.

Вот уже более пяти лет Teyit использует различные каналы для борьбы с ложными сведениями как в СМИ, так и в социальным сетях, например, в закрытых чатах WhatsApp.

«Наши самые большие помощники — это наши подписчики. Иногда они не уверены в точности информации, с которой сталкиваются в интернете, и присылают нам некоторые ссылки», — отметил глава редакционного отдела организации Эмре Илькан Саклыджа в комментарии для Al Jazeera.

По его словам, проблема дезинформации в Турции достигла колоссальных объемов. Саклыджа и его коллеги изучают заявки, исходящие со стороны общественности. Сведения, которые необходимо рассмотреть, фильтруются по приоритетности, исходя из охвата информации, ее срочности и возможности проверить.

Руководитель редакционного отдела Teyit также отметил, что все политические партии могут становиться жертвами недостоверных сведений. По мнению Саклыджи, вместо криминализации дезинформации необходимо улучшить способность общественности самостоятельно анализировать факты, то есть менять «информационную экосистему».

В Teyit работают около 25 сотрудников. Организация финансируется за счет грантов местных и международных НКО, а также таких компаний, как Facebook и TikTok.

Большая часть работы Teyit посвящена странным, но легко опровергаемым утверждениям, которые каким-то образом попадают в топ социальных сетей Турции, например: «Ангела Меркель — дочь Адольфа Гитлера» или «НАСА объявило, что гигантский астероид врежется в Землю». Организация смогла доказать, что эти новостью оказались ложью.

Однако есть и более существенные попытки манипулировать общественным сознанием, которые требуют детального изучения. Например, вместо того, чтобы заниматься отдельными фрагментами дезинформации о вакцинах против COVID-19, беженцах или экономике, руководство Teyit решило подождать и подготовить более подробные отчеты по такого рода темам. По мнению сотрудников компании, это поможет объяснить контекст и мотивы более масштабных кампаний по дезинформации.

Тем не менее иногда попытки развенчать ложь лишь порождают новые теории заговора. Например, намерения Teyit разоблачить дезинформацию о прививках от коронавируса побудили сторонников конспирологии распространять фейки о том, что организация якобы работает на миллиардера Билла Гейтса.

По мнению сотрудников турецкой организации, все демографические группы имеют свои уязвимости, поэтому могут поверить выдуманным или искаженным новостям .

Методы властей

Турецкие власти также используют различные методы борьбы с дезинформацией в социальных сетях, включая существующие законы, криминализирующие клевету на должностных лиц. Например, в прошлом месяце десятки пользователей Twitter попали под следствие из-за распространения вбросов о смерти президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Ранее в этом месяце турецкий лидер сообщил участникам международной конференции, нацеленной на противодействие дезинформации, что его страна работает над новыми мерами по пресечению ложных сведений. По его мнению, социальные сети превратились в «один из главных источников угрозы для современной демократии», поскольку используются как инструмент для распространения фейков. Известно, что турецкие законодатели уже рассматривают новые меры, предусматривающие уголовную ответственность за распространение заведомо ложных сведений.

Однако в данном контексте важно проводить параллель между разного рода информационными вбросами и неугодной для властей правдой. Именно поэтому правозащитники встревожены, что борьба с дезинформацией может превратиться в криминализацию истинных фактов, которые рушат авторитет правящей элиты.

Турецкое законодательство уже позволяет множеству правительственных ведомств запрашивать блокировку или удаление онлайн-контента по таким причинам, как непристойность, защита общественного порядка, национальная безопасность, клевета государственных должностных лиц и предотвращение «терроризма». Инициативы от 2020 года также требуют, чтобы основные платформы социальных сетей, такие как Twitter, TikTok и Facebook, открывали свои офисы в Турции, удаляли оскорбительные посты и хранили все данные на территории республики.

Согласно отчету Ассоциации свободы выражения мнений (Freedom of Expression Association), на конец 2020 года в стране было заблокировано более 467 000 веб-сайтов, а также свыше 7 500 твитов.

Стоит отметить, что цензура в Турции коснулась не только социальных сетей. На днях онлайн-сервис Netflix был оштрафован за «безнравственность», а его администрацию обязали удалить испано-французский фильм «Чем больше, тем веселее» (More the Merrier). По данным государственного регулирующего органа, данная кинолента противоречит «моральным ценностям общества» Турции.

Кроме того, неделю назад в стране прошли обыски в домах журналистов, проводивших опросы общественного мнения у прохожих на улице. В связи с тем, что граждане активно жаловались на правительство и экономическую ситуацию в Турции, подобные репортажи оказывались неудобными для властей. Блогеров обвинили в «незаконном получении персональных данных», однако очевидно, что серия задержаний была проведена для того, чтобы заставить замолчать независимых репортеров.

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турция социальные сети дезинформация
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