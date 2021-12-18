Представитель Батрутдинова не стала давать комментарии о его госпитализации

Москва, 18 декабря. Представитель звезды шоу Comedy Club Тимура Батрутдинова Татьяна наотрез отказалась комментировать новость о его госпитализации. Об этом сообщил корреспондент ФАН.

СМИ написали о госпитализации комика, однако его представитель не стала разговаривать на эту тему. Услышав вопрос о состоянии юмориста, она тут же бросила трубку. Это можно считать косвенным подтверждением сведений о здоровье знаменитости.

По данным Telegram-канала Mash, Батрутдинов попал в московскую больницу с коронавирусом. Комик якобы начал жаловаться на слабость и кашель еще 9 декабря, и постепенно его состояние ухудшилось.