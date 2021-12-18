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Израильская полиция разогнала митинг в поддержку выселяемой палестинской семьи

  /   Обновлено: 18 декабря 2021 12:20
Весь мир
Израильская полиция разогнала митинг в поддержку выселяемой палестинской семьи
Global Look Press  /  Nir Alon / ZUMAPRESS.com / Yousef Masoud / Keystone Press Agency

Тель-Авив, 18 декабря. Израильская полиция разогнала участников митинга в поддержку одной из палестинских семей Восточного Иерусалима, которую еврейские власти пытаются выгнать из ее дома в районе Шейх Джаррах.

Как сообщают очевидцы, сотрудники правоохранительных структур применили против протестующих слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Они силой заставили недовольных арабов покинуть место проведения демонстрации.

Некоторые из участников акции солидарности получили ушибы, в том числе журналист, освещавший событие. Также в стычке был легко травмирован один из полицейских. После столкновений службы безопасности арестовали двух местных жителей в возрасте 17 и 23 лет.

Как сообщили члены семьи Саламе, состоящей из 11 человек, их намерены лишить крова 29 декабря. Они заявляют о том, что израильские власти под любыми предлогами стремятся вытеснить палестинцев из района Шейх Джаррах и отдать освободившееся место еврейским поселенцам. В частности, арабов регулярно обвиняют в поджогах автомобилей и пытаются приписать им участие в террористической деятельности.

Также недавно якобы за попытку вооруженного нападения на 25-летнего израильтянина задержали 15-летнюю девочку из другой семьи — по мнению палестинцев, Тель-Авив специально фабрикует такие дела, чтобы использовать их как причину для конфискации недвижимости.

Ранее на этой неделе группа из 30 граждан Израиля огородила участок земли рядом с домом семьи Саламе и объявила своей собственностью, а военные блокировали доступ местных жителей в Шейх Джаррах. Всего здесь проживают 38 палестинских семей, семь из которых в скором времени намереваются выселить по решению суда.

По этой причине в данном районе постоянно проходят митинги и демонстрации в попытке привлечь внимание международной общественности и оказать давление на Тель-Авив. В мае текущего года силовой разгон одной из таких акций протеста стал поводом для массированной ракетной атаки на Израиль из сектора Газа, что вылилось в 11-дневный вооруженный конфликт. В результате погибли несколько сотен человек, преимущественно палестинцев, а многие населенные пункты анклава понесли серьезный ущерб от ответных ударов ВВС еврейского государства.

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израиль палестина шейх джаррах
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