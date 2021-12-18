Израильская полиция разогнала митинг в поддержку выселяемой палестинской семьи

Тель-Авив, 18 декабря. Израильская полиция разогнала участников митинга в поддержку одной из палестинских семей Восточного Иерусалима, которую еврейские власти пытаются выгнать из ее дома в районе Шейх Джаррах.

Jerusalem: Israeli forces crush protest against eviction of Palestinian family https://t.co/e8IboyRxzQ pic.twitter.com/wPvx4DkgQ4 — Middle East Eye (@MiddleEastEye) December 17, 2021

Как сообщают очевидцы, сотрудники правоохранительных структур применили против протестующих слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Они силой заставили недовольных арабов покинуть место проведения демонстрации.

Некоторые из участников акции солидарности получили ушибы, в том числе журналист, освещавший событие. Также в стычке был легко травмирован один из полицейских. После столкновений службы безопасности арестовали двух местных жителей в возрасте 17 и 23 лет.

Как сообщили члены семьи Саламе, состоящей из 11 человек, их намерены лишить крова 29 декабря. Они заявляют о том, что израильские власти под любыми предлогами стремятся вытеснить палестинцев из района Шейх Джаррах и отдать освободившееся место еврейским поселенцам. В частности, арабов регулярно обвиняют в поджогах автомобилей и пытаются приписать им участие в террористической деятельности.

Также недавно якобы за попытку вооруженного нападения на 25-летнего израильтянина задержали 15-летнюю девочку из другой семьи — по мнению палестинцев, Тель-Авив специально фабрикует такие дела, чтобы использовать их как причину для конфискации недвижимости.

Israeli occupation forces attacked journalists and a disabled Palestinian activist earlier today in Sheikh Jarrah, where more families are now facing the threat of displacement. #SaveSheikhJarrah pic.twitter.com/BDlnw11chB — Mohammed El-Kurd (@m7mdkurd) December 17, 2021

Ранее на этой неделе группа из 30 граждан Израиля огородила участок земли рядом с домом семьи Саламе и объявила своей собственностью, а военные блокировали доступ местных жителей в Шейх Джаррах. Всего здесь проживают 38 палестинских семей, семь из которых в скором времени намереваются выселить по решению суда.

По этой причине в данном районе постоянно проходят митинги и демонстрации в попытке привлечь внимание международной общественности и оказать давление на Тель-Авив. В мае текущего года силовой разгон одной из таких акций протеста стал поводом для массированной ракетной атаки на Израиль из сектора Газа, что вылилось в 11-дневный вооруженный конфликт. В результате погибли несколько сотен человек, преимущественно палестинцев, а многие населенные пункты анклава понесли серьезный ущерб от ответных ударов ВВС еврейского государства.