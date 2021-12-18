«Газпром» выкупил только 6% транзитных мощностей газопровода «Ямал — Европа»

Москва, 18 декабря. Транзитные мощности польского участка газопровода «Ямал — Европа» выкуплены «Газпромом» только на 6%. По данным платформы бронирования GSA Platform, предложение составляло 89,1 млн куб. м. в сутки, а выкупленный объем составил лишь 5,2 млн куб. м., сообщает «Интерфакс».

«Газпром» уже вторые сутки подряд бронирует мощности ночью во время дополнительной сессии перед началом газовых суток. Раньше он определялся с транзитом накануне вечером во время регулярной сессии.

Мощность газопровода «Ямал — Европа» позволяет прокачивать за год 33 млрд кубометров газа. Его протяженность составляет 2 тыс. километров. Участок в Польше, протяженность которого 683 километра, принадлежит совместному предприятию EuRoPol Gaz. Работа ведется под управлением польского оператора Gaz-System.

Российская компания «Газпром» не забронировала на пятницу мощности трубопровода «Ямал — Европа» для транзита газового топлива через Польшу. Об этом следует из данных аукциона площадки GSA Platform. В ходе торгов предлагалось забронировать мощность объемом в 89,1 миллиона кубометров на точке входа в участок магистрали. Однако «Газпром» от данного предложения отказался.