Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 декабря 11:51
11:50
Шоу-бизнес
Еще одна женщина обвинила актера Криса Нота в харрасменте
11:48
Весь мир
В Сан-Франциско ввели режим ЧП из-за эпидемии передозировок
11:44
Общество
В Якутске инспекторы ДПС помогли преодолеть пробку машине с погибающим ребенком
11:42
Экономика
Роскосмос готовится к IPO дочерних структур
11:41
Политика
Политолог Рар: Олаф Шольц намерен пресечь формирование нового антироссийского фронта
11:38
Общество
Медики зафиксировали 1076 смертей от коронавируса за сутки в России
11:37
Общество
Представитель Батрутдинова не стала давать комментарии о его госпитализации
11:37
Общество
Переболевшие COVID-19 крымчане смогут получить сертификат здоровья до лета 2022 года
11:33
Экономика
«Газпром» выкупил только 6% транзитных мощностей газопровода «Ямал — Европа»
11:28
Армия
Совбез Белоруссии обвинил ВВС США в проведении радиоэлектронной разведки по всей стране
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Совбез Белоруссии обвинил ВВС США в проведении радиоэлектронной разведки по всей стране

  /   Обновлено: 18 декабря 2021 11:32
Армия
Совбез Белоруссии обвинил ВВС США в проведении радиоэлектронной разведки по всей стране
wikipedia.org  /  USAF / Public Domain

Минск, 18 декабря. Самолеты Военно-воздушных сил США осуществляют радиоэлектронную разведку на всю глубину территории Белоруссии. Об этом заявил заместитель государственного секретаря Совбеза Белоруссии генерал-майор Владимир Арчаков.

По его словам, в последнее время значительно возросла интенсивность полетов авиации ВВС США у границ Белоруссии, которые ведут радиоэлектронную и оптико-электронную разведку.

«Увеличилась интенсивность полетов в польском воздушном пространстве разведывательной и стратегической авиации ВВС США вблизи государственной границы Белоруссии, что позволяет вести оптико-электронную разведку наших западных районов, а радиоэлектронную — на всю глубину территории страны», — сказал Арчаков в интервью журналу «Национальная оборона».

Стоит отметить, что с начала ноября самолеты ВКС России и ВВС Белоруссии на постоянной основе проводят совместные полеты в белорусском воздушном пространстве. В Минске отметили, что это решение было принято в качестве меры реагирования на эскалацию напряженности в регионе. По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, главной причиной давления на республику являются американские планы создать военный блок на рубежах с Россией, передает «Царьград».

Вернуться назад
Все новости / Армия / Совбез Белоруссии обвинил ВВС США в проведении радиоэлектронной разведки по всей стране
белоруссия минск разведка совбез ввс сша
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать