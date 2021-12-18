Совбез Белоруссии обвинил ВВС США в проведении радиоэлектронной разведки по всей стране

Минск, 18 декабря. Самолеты Военно-воздушных сил США осуществляют радиоэлектронную разведку на всю глубину территории Белоруссии. Об этом заявил заместитель государственного секретаря Совбеза Белоруссии генерал-майор Владимир Арчаков.

По его словам, в последнее время значительно возросла интенсивность полетов авиации ВВС США у границ Белоруссии, которые ведут радиоэлектронную и оптико-электронную разведку.

«Увеличилась интенсивность полетов в польском воздушном пространстве разведывательной и стратегической авиации ВВС США вблизи государственной границы Белоруссии, что позволяет вести оптико-электронную разведку наших западных районов, а радиоэлектронную — на всю глубину территории страны», — сказал Арчаков в интервью журналу «Национальная оборона».

Стоит отметить, что с начала ноября самолеты ВКС России и ВВС Белоруссии на постоянной основе проводят совместные полеты в белорусском воздушном пространстве. В Минске отметили, что это решение было принято в качестве меры реагирования на эскалацию напряженности в регионе. По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, главной причиной давления на республику являются американские планы создать военный блок на рубежах с Россией, передает «Царьград».