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Руководитель офиса Зеленского Ермак провел переговоры с помощником Байдена Салливаном
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Руководитель офиса Зеленского Ермак провел переговоры с помощником Байдена Салливаном

Политика
Руководитель офиса Зеленского Ермак провел переговоры с помощником Байдена Салливаном
president.gov.ua

Киев, 18 декабря. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак поговорил по телефону с помощником президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейком Салливаном. Они обсудили тему Донбасса.

Также стороны затронули «деэскалацию» ситуации вокруг Украины. Об этом Ермак сообщил в Twitter.

«В рамках постоянного диалога провел очередной телефонный разговор с Джейком Салливаном. Обсудили дальнейшие шаги в целях деэскалации ситуации вокруг Украины и разблокирования процесса мирного урегулирования (в Донбассе. — Прим. ред.)», — рассказал он.

Ранее Андрей Ермак сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский выступает против заморозки ситуации в Донбассе. По его словам, Киев делает все, чтобы этого не допустить.

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