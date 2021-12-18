Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 декабря 11:51
11:50
Шоу-бизнес
Еще одна женщина обвинила актера Криса Нота в харрасменте
11:48
Весь мир
В Сан-Франциско ввели режим ЧП из-за эпидемии передозировок
11:44
Общество
В Якутске инспекторы ДПС помогли преодолеть пробку машине с погибающим ребенком
11:42
Экономика
Роскосмос готовится к IPO дочерних структур
11:41
Политика
Политолог Рар: Олаф Шольц намерен пресечь формирование нового антироссийского фронта
11:38
Общество
Медики зафиксировали 1076 смертей от коронавируса за сутки в России
11:37
Общество
Представитель Батрутдинова не стала давать комментарии о его госпитализации
11:37
Общество
Переболевшие COVID-19 крымчане смогут получить сертификат здоровья до лета 2022 года
11:33
Экономика
«Газпром» выкупил только 6% транзитных мощностей газопровода «Ямал — Европа»
11:28
Армия
Совбез Белоруссии обвинил ВВС США в проведении радиоэлектронной разведки по всей стране
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Кевин Файги подтвердил информацию об активной разработке четвертого «Человека-паука»

Общество
Кевин Файги подтвердил информацию об активной разработке четвертого «Человека-паука»
Кадр из фильма «Человек-Паук: нет пути домой»

Лос-Анджелес, 18 декабря. Четвертая часть кинофраншизы «Человек-паук» с Томом Холландом в роли главного героя находится в активной разработке. Эту информацию подтвердил глава Marvel Studios и продюсер Кевин Файги.

По словам главы студии, он и продюсер Эми Паскаль уже обсуждают идеи для нового фильма о Питере Паркере с Sony. Решение о разработке четвертой части было принято, поскольку никто не хочет, чтобы поклонники вновь пережили «травму расставания», как это произошло после выхода ленты «Вдали от дома», пояснил Файги в интервью The New York Times.

«В конце фильма, который мы только что сняли, вы видите, как Человек-паук принимает важное решение, которое вы никогда раньше не видели», — добавила Паскаль.

По ее словам, такой финал стал жертвой. При этом он дал множество возможностей для работы над новой частью, уточнила продюсер.

Напомним, 15 декабря состоялась премьера фильма «Человек-паук: Нет пути домой». Кассовые сборы фильма в России уже превысили 500 миллионов рублей.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Кевин Файги подтвердил информацию об активной разработке четвертого «Человека-паука»
человек-паук холланд файги
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать