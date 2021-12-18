Кевин Файги подтвердил информацию об активной разработке четвертого «Человека-паука»

Лос-Анджелес, 18 декабря. Четвертая часть кинофраншизы «Человек-паук» с Томом Холландом в роли главного героя находится в активной разработке. Эту информацию подтвердил глава Marvel Studios и продюсер Кевин Файги.

По словам главы студии, он и продюсер Эми Паскаль уже обсуждают идеи для нового фильма о Питере Паркере с Sony. Решение о разработке четвертой части было принято, поскольку никто не хочет, чтобы поклонники вновь пережили «травму расставания», как это произошло после выхода ленты «Вдали от дома», пояснил Файги в интервью The New York Times.

«В конце фильма, который мы только что сняли, вы видите, как Человек-паук принимает важное решение, которое вы никогда раньше не видели», — добавила Паскаль.

По ее словам, такой финал стал жертвой. При этом он дал множество возможностей для работы над новой частью, уточнила продюсер.

Напомним, 15 декабря состоялась премьера фильма «Человек-паук: Нет пути домой». Кассовые сборы фильма в России уже превысили 500 миллионов рублей.