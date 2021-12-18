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Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3 у берегов острова Крит

  /   Обновлено: 18 декабря 2021 11:24
Происшествия
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3 у берегов острова Крит
38.mchs.gov.ru  /  ГУ МЧС по Иркутской области

Афины, 18 декабря. Подземные толчки магнитудой 5,3 по шкале Рихтера зарегистрировали у побережья Греции возле острова Крит. Об этом сообщили представители Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

По данным специалистов, эпицентр сейсмического явления располагался на острове Крит в 194 км к северо-западу от города Ираклион, население которого составляет около 137 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 60 км.

На данный момент информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Ранее три человека погибли в результате землетрясения на индонезийском острове Бали.

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греция землетрясение остров крит
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