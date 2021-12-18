Аналитик Грин: угрозы Байдена по ужесточению санкций против России стали жестом отчаяния

Вашингтон, 18 декабря. Заявления американского президента Джо Байдена о возможном ужесточении санкционного режима против России выглядят как жест отчаяния, отметила научный сотрудник Школы управления имени Кеннеди Гарвардского университета Меган Грин в статье Financial Times.

По ее мнению, споры между Москвой и Вашингтоном из-за ситуации вокруг Украины будут ужесточаться, если Белый дом не примет решение об изменении методов ведения собственной внешней политики.

«Угроза Байдена наложить более серьезные санкции на Россию все больше выглядит как жест отчаяния», — заявила эксперт.

Меган Грин в своем материале указала, что Китай помогает другим странам обходить американские рестрикции, и это делает санкции США неэффективными.

Лидеры 27 стран Европы ранее приняли решение продлить экономические секторальные санкции против РФ еще на полгода. Москву также предупредили о масштабных последствиях в случае «агрессии» против Киева.