Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 декабря 11:51
11:50
Шоу-бизнес
Еще одна женщина обвинила актера Криса Нота в харрасменте
11:48
Весь мир
В Сан-Франциско ввели режим ЧП из-за эпидемии передозировок
11:44
Общество
В Якутске инспекторы ДПС помогли преодолеть пробку машине с погибающим ребенком
11:42
Экономика
Роскосмос готовится к IPO дочерних структур
11:41
Политика
Политолог Рар: Олаф Шольц намерен пресечь формирование нового антироссийского фронта
11:38
Общество
Медики зафиксировали 1076 смертей от коронавируса за сутки в России
11:37
Общество
Представитель Батрутдинова не стала давать комментарии о его госпитализации
11:37
Общество
Переболевшие COVID-19 крымчане смогут получить сертификат здоровья до лета 2022 года
11:33
Экономика
«Газпром» выкупил только 6% транзитных мощностей газопровода «Ямал — Европа»
11:28
Армия
Совбез Белоруссии обвинил ВВС США в проведении радиоэлектронной разведки по всей стране
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Концерн АвтоВАЗ презентует ряд новых машин в 2022 году

Экономика
Концерн АвтоВАЗ презентует ряд новых машин в 2022 году
lada.ru  /  АО ''АВТОВАЗ''

Москва, 18 декабря. Тольяттинский автозавод намеревается показать в новом году несколько новых транспортных средств. Об этом пишет «Российская газета», ссылаясь на руководителя компании Николя Мора.

АвтоВАЗ представит на отечественном рынке в будущем году новые машины, но конкретной информации о моделях пока что в концерне не раскрывают. Некоторые детали известны только об одной из них.

«Достаточно большой объем инвестиций мы планируем в ижевское производство. И вы можете догадаться, что произойдет там в следующем году. Это также будет большой сюрприз, но сегодня больше не могу ничего сказать на этот счет», — отметил Мор.

Автоэксперты полагают, что глава АвтоВАЗа имеет в виду модернизированный вариант Lada Vesta, так как завод в Ижевске занимается сейчас сборкой именно этих машин. Ранее мощности предприятия использовались для конструирования автомобилей «Иж».

Некоторые автолюбители ранее указывали, что Vesta в рестайлинге может попасть на конвейер в марте 2022 года, но официального подтверждения таких данных пока нет. Николя Мор только сообщил, что характеристики, качество и опции моделей следующего года будут «на порядок выше сегодняшнего уровня».

АвтоВАЗ также показал первое изображение одной из будущих машин марки Lada, премьера которой должна состояться в самое ближайшее время. Силуэт авто в тизере напоминает кроссовер.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Концерн АвтоВАЗ презентует ряд новых машин в 2022 году
автоваз lada авто vesta мор
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать