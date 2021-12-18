Концерн АвтоВАЗ презентует ряд новых машин в 2022 году

Москва, 18 декабря. Тольяттинский автозавод намеревается показать в новом году несколько новых транспортных средств. Об этом пишет «Российская газета», ссылаясь на руководителя компании Николя Мора.

АвтоВАЗ представит на отечественном рынке в будущем году новые машины, но конкретной информации о моделях пока что в концерне не раскрывают. Некоторые детали известны только об одной из них.

«Достаточно большой объем инвестиций мы планируем в ижевское производство. И вы можете догадаться, что произойдет там в следующем году. Это также будет большой сюрприз, но сегодня больше не могу ничего сказать на этот счет», — отметил Мор.

Автоэксперты полагают, что глава АвтоВАЗа имеет в виду модернизированный вариант Lada Vesta, так как завод в Ижевске занимается сейчас сборкой именно этих машин. Ранее мощности предприятия использовались для конструирования автомобилей «Иж».

Некоторые автолюбители ранее указывали, что Vesta в рестайлинге может попасть на конвейер в марте 2022 года, но официального подтверждения таких данных пока нет. Николя Мор только сообщил, что характеристики, качество и опции моделей следующего года будут «на порядок выше сегодняшнего уровня».

АвтоВАЗ также показал первое изображение одной из будущих машин марки Lada, премьера которой должна состояться в самое ближайшее время. Силуэт авто в тизере напоминает кроссовер.