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Тимур Батрутдинов попал в больницу с коронавирусом

  /   Обновлено: 18 декабря 2021 11:12
Общество
Тимур Батрутдинов попал в больницу с коронавирусом
Федеральное агентство новостей

Москва, 18 декабря. Звезду шоу Comedy Club Тимура Батрутдинова госпитализировали в Москве. Комик попал в больницу с коронавирусом.

Тревожные симптомы появились у юмориста еще 9 декабря, пишет Telegram-канал Mash. Батрутдинов жаловался на кашель и слабость, и со временем его состояние ухудшилось. В связи с этим медики приняли решение о помещении знаменитости в стационар.

Комик прошел КТ, которая показала, что у него поражено 25–50% легких. Состояние звезды Comedy Club оценивается как среднетяжелое.

Напомним, Тимур Батрутдинов принимал участие в шоу «Холостяк». Недавно он рассказал о незавидной судьбе финалистки проекта Галины Ржаксенской.

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