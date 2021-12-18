Тимур Батрутдинов попал в больницу с коронавирусом

Москва, 18 декабря. Звезду шоу Comedy Club Тимура Батрутдинова госпитализировали в Москве. Комик попал в больницу с коронавирусом.

Тревожные симптомы появились у юмориста еще 9 декабря, пишет Telegram-канал Mash. Батрутдинов жаловался на кашель и слабость, и со временем его состояние ухудшилось. В связи с этим медики приняли решение о помещении знаменитости в стационар.

Комик прошел КТ, которая показала, что у него поражено 25–50% легких. Состояние звезды Comedy Club оценивается как среднетяжелое.

Напомним, Тимур Батрутдинов принимал участие в шоу «Холостяк». Недавно он рассказал о незавидной судьбе финалистки проекта Галины Ржаксенской.