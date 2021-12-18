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Физик Бейкер заявил, что мыши могут чувствовать инфракрасное излучение через шерсть

Наука
Физик Бейкер заявил, что мыши могут чувствовать инфракрасное излучение через шерсть
pixabay.com

Лондон, 18 декабря. Шерсть мышей состоит из особых волосков, которые могут улавливать тепло от объектов и живых организмов, заявил физик Иэн Бейкер из аэрокосмической компании Leonardo UK Ltd.

Ученый провел исследование и выяснил, что мыши, равно как и змеи, могут ощущать инфракрасное тепловое излучение. Подшерсток этих грызунов состоит из более коротких и тонких волос. В нем содержатся поперечные полосы темного пигмента, которые работают как тепловизоры, объяснил ученый.

«Шерсть помогает им избегать хищников. Более того, поведение хищников часто выглядит так, как если бы они пытались скрыть тепло. Например, совы стараются так держать голову, чтобы их глаза не было видно за клювом», — цитирует его Royal Society Open Science.

Летом 2021 года ученые из Аргентины обнаружили окаменелость гигантской летучей мыши-вампира возрастом приблизительно 100 тысяч лет. По словам специалистов, эта мышь является самой крупной из известных летучих мышей-вампиров всех времен. Размах ее крыльев достигал 50 сантиметров, а вес доходил до 60 килограммов.

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бейкер мышь тепловизор шерсть
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