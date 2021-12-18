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Деньги в качестве подарка на Новый год хотели бы получить 20% россиян

Общество
Деньги в качестве подарка на Новый год хотели бы получить 20% россиян
pixabay.com

Москва, 18 декабря. Аналитики одного из российских банков провели исследование и выяснили, о каких подарках на Новый год мечтают россияне.

В опросе приняли участие более тысячи респондентов из числа клиентов банка «Русский стандарт». Они отвечали на вопросы в соцсетях кредитной организации.

В итоге оказалось, что 20% респондентов хотели бы получить на Новый год универсальный подарок — деньги. При этом 31% клиентов банка признался в желании получить сюрприз от близких, пишет ТАСС.

Многие россияне в преддверии Нового года стремятся сбросить лишний вес. Диетолог Юлия Сорокина рассказала, как можно успеть похудеть на несколько килограммов за оставшиеся пару недель.

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