Деньги в качестве подарка на Новый год хотели бы получить 20% россиян

Москва, 18 декабря. Аналитики одного из российских банков провели исследование и выяснили, о каких подарках на Новый год мечтают россияне.

В опросе приняли участие более тысячи респондентов из числа клиентов банка «Русский стандарт». Они отвечали на вопросы в соцсетях кредитной организации.

В итоге оказалось, что 20% респондентов хотели бы получить на Новый год универсальный подарок — деньги. При этом 31% клиентов банка признался в желании получить сюрприз от близких, пишет ТАСС.

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