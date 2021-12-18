Режиссер Мэттью Вон заявил о перезапуске франшизы «Пипец»

Лос-Анджелес, 18 декабря. Известный британский режиссер Мэттью Вон собирается снять третью часть супергеройского фильма «Пипец» (Kick-Ass). Работа над картиной начнется в ближайшие пару лет, заявил он в интервью Screen Rant.

По мнению Вона, «Пипец» — это совершенно новый, провокационный жанр. Постановщик вспомнил, как его отговаривали снимать фильм про супергероев с рейтингом R.

«Мне говорили: "Никто не хочет смотреть на супергероев в фильме с рейтингом R. Вы не можете этого сделать, не можете". Итак, у меня возникла эта идея, и она была настолько безумной, что я подумал: "Да, отлично"», — поделился Вон.

По сюжету, подросток Дэйв Лизевски стремится помогать людям. Он задается вопросом: «Почему никто не хочет быть настоящим супергероем?» и решает им стать. Так появляется ниндзя в желто-зеленом костюме по имени «Пипец». Оригинальный фильм вышел в 2010 году, в нем сыграли Аарон Джонсон, Хлоя Грейс Морец и Николас Кейдж.

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