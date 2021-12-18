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Хамовнический суд Москвы снял арест с имущества покойного Баталова

  /   Обновлено: 18 декабря 2021 11:23
Общество
Хамовнический суд Москвы снял арест с имущества покойного Баталова
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Москва, 18 декабря. Столичный Хамовнический суд принял решение о снятии ареста с имущества покойного актера Алексея Баталова. Наследство артиста по праву принадлежит его вдове Гитане Леонтенко и дочери Марии Баталовой.

Судебное разбирательство было связано с действиями актрисы Натальи Дрожжиной и ее супруга — юриста Михаила Цивина. Семья Баталова обвиняла их в мошенничестве и незаконном присвоении недвижимости актера. Арест на имущество звезды фильма «Москва слезам не верит» был наложен в рамках расследования уголовного дела.

«Арест с имущества сняли, через десять дней решение вступит в силу, возвратим право собственности Марии Баталовой», — рассказал представитель вдовы и дочери Баталова Сергей Лукин корреспонденту РЕН ТВ.

Благодаря этому решению Леонтенко и Баталова получат обратно двухкомнатную квартиру в 1-м Самотечном переулке, нежилое помещение на улице Серафимовича и долю в квартире. При этом Лукин не исключил, что Дрожжина все еще получает доход со сдачи арестованной квартиры в 1-м Самотечном переулке, ведь кто-то арендует ее, несмотря на судебное разбирательство.

Адвокат Татьяна Кириенко ранее рассказывала, что Цивин снял деньги со счетов наследниц Баталова. По ее словам, он присвоил большую часть этих средств.

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