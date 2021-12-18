Киркоров раскрыл личность женщины, с которой целовался

Москва, 18 декабря. Известный российский телеведущий Иван Ургант в эфире шоу «Вечерний Ургант» узнал у Филиппа Киркорова про женщину с провокационного фото, на котором запечатлен страстный поцелуй.

Народный артист России опубликовал в Instagram снимок поцелуя с незнакомкой, но тут же его удалил. Внимательные поклонники успели сделать скриншот этой фотографии, кадр стал быстро распространяться по Сети. Пользователям стало интересно, появилась ли у Киркорова новая избранница. Правду решил узнать и сам Иван Ургант.

«Это моя Кэти Гусева. Она подруга дней моих суровых!» — признался певец.

Prt Scr instagram.com / Prt Scr instagram.com / fkirkorov

У Киркорова давно сложились теплые отношения с диджеем Екатериной Гусевой. Девушка утверждала, что несколько лет назад у них с поп-королем был роман. Девушка даже хотела стать законной супругой исполнителя, но до свадьбы дело не дошло. Тем не менее Гусева по-прежнему хорошо отзывается о Киркорове, считая его заботливым и щедрым человеком.

Ранее Киркоров рассказал журналистам о своей детской мечте. Оказалось, что певец хотел выступать в цирке, как и его бабушка Лидия. Родственница артиста была дублершей известной советской актрисы Любови Орловой на съемках фильма «Цирк».