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Банк России изучает возможность отмены комиссий за переводы в пределах 1,4 млн рублей

  /   Обновлено: 18 декабря 2021 10:53
Экономика
Банк России изучает возможность отмены комиссий за переводы в пределах 1,4 млн рублей
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Москва, 18 декабря. Руководство Банка России рассматривает вариант отмены комиссий за переводы между счетами физлиц в разных банках до 1,4 млн рублей, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

По мнению главы регулятора, инициатива улучшит конкуренцию среди банков и усилит трансмиссию денежно-кредитной политики. Комиссии за переводы часто могут быть барьером для свободного пользования деньгами, указала Набиуллина.

При этом она не уточнила, каких именно переводов коснется это предложение. Сейчас в Системе быстрых платежей можно бесплатно переводить по номеру телефона до 100 тысяч рублей в месяц. Если перевод превышает эту сумму, то взимается комиссия — не более 0,5% от размера перевода, но не выше 1,5 тысячи рублей.

Накануне совет директоров ЦБ принял решение повысить ключевую ставку в седьмой раз подряд — с 7,5% до 8,5% годовых. Регулятор позже объяснил это борьбой с инфляцией и желанием вернуть ее к целевому уровню в 4%. В настоящий момент годовая инфляция в России составляет 8,4%.

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Все новости / Экономика / Банк России изучает возможность отмены комиссий за переводы в пределах 1,4 млн рублей
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