Пресс-секретарь Путина полюбил аккаунт «Усы Пескова» за элегантный юмор

Москва, 18 декабря. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков признался в любви к аккаунту в соцсети Twitter «Усы Пескова» из-за его юмора. Об этом пресс-секретарь российского лидера рассказал в интервью журналистам RTVI.

По словам представителя администрации, он в основном следит за работой информационных агентств в Telegram. Однако ему очень нравится аккаунт «Усы Пескова» в Twitter.

«Я "Усы Пескова" очень люблю. Там есть очень хороший, злой, но элегантный юмор», — признался пресс-секретарь главы государства.

Дмитрий Песков также рассказал о том, откуда президент РФ Владимир Путин предпочитает получать информацию. По его словам, российский лидер любит печатные издания, поскольку он читает их в дороге.

Как стало известно ранее, Путин стал самой упоминаемой персоной года в российских СМИ. В тройку лидеров по упоминаемости вошли Дмитрий Песков и глава правительства Михаил Мишустин.