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Политолог Кошкин посоветовал России приготовиться к «новому MH17» со стороны США

  /   Обновлено: 18 декабря 2021 10:40
Политика
Политолог Кошкин посоветовал России приготовиться к «новому MH17» со стороны США
pixabay.com

Москва, 18 декабря. России стоит опасаться «нового MH17» со стороны США. Вашингтон готовит новые провокации на Украине, чтобы обвинить Москву в агрессии, считает аналитик и политолог Андрей Кошкин.

Недавно Bloomberg сообщил, что Соединенные Штаты подталкивают Евросоюз к санкциям против РФ в случае «вторжения» на Украину. Брюссель не спешит делать подобные заявления, однако готовит собственный план, сообщает «ПолитРоссия».

Отношения США и ЕС сейчас напоминают обстановку, которая наблюдалась в 2014 году после крушения малайзийского Boeing рейса MH17. Причины катастрофы до сих пор не выяснены, но американские и украинские политики сразу после происшествия стали обвинять власти России и ЛДНР в трагедии.

«Да, в прошлый раз сбили "боинг" MH17. И сейчас нужно опасаться подобных провокаций. Они последуют, чтобы убедить весь ЕС и все западное сообщество, что РФ — агрессор. Этим занималась и Тереза Мэй, которая возбуждала противостояние якобы отравлением Скрипалей. Сейчас возбуждают противостояние истерией о "российском вторжении на Украину"», — расширофал план американцев Андрей Кошкин.

Он усомнился в эффективности планируемых санкций в адрес России. Ограничения постоянно вводятся против Москвы и уже стали традицией, заключил аналитик.

Ранее в РФ доказали некомпетентность США в деле MH17. По словам журналиста Юлии Витязевой, Вашингтон не осведомлен о ходе расследования.

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сша mh17 кошкин
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