Политик Брайнингер: действия дипломата Бербок против РФ приведут к расколу коалиции в ФРГ

Берлин, 18 декабря. Канцлеру ФРГ Олафу Шольцу придется внести правки в поведение главы МИД Германии Анналены Бербок. Об этом журналистам рассказал политик Альберт Брайнингер.

Брайнингер считает, что действия дипломата против РФ могут привести к расколу недавно созданной правящей коалиции в Германии. После заявления Бербок о трубопроводе «Северный поток — 2» повысились цены на газ. Экономические интересы Берлина должны возобладать, убежден эксперт.

«Затем позже... она выслала двух дипломатов. Это не может длиться вечно, канцлеру придется вмешаться и внести "поправки" в политику министра по отношению к России...Время и цены на газ все приведут в порядок. Они должны улучшить отношения с Россией», — говорится в комментарии политика для РИА Новости.

Ранее на последствия слов Бербок указал и политолог Александр Рар. Он считает, что из-за либеральных ценностей дипломата отношения Москвы и Берлина могут быть сведены к нулю.