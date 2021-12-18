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Политик Брайнингер: действия дипломата Бербок против РФ приведут к расколу коалиции в ФРГ

  /   Обновлено: 18 декабря 2021 10:40
Политика
Политик Брайнингер: действия дипломата Бербок против РФ приведут к расколу коалиции в ФРГ
wikipedia.org  /  Bündnis 90/Die Grünen Nordrhein-Westfalen / CC BY-SA 2.0

Берлин, 18 декабря. Канцлеру ФРГ Олафу Шольцу придется внести правки в поведение главы МИД Германии Анналены Бербок. Об этом журналистам рассказал политик Альберт Брайнингер.

Брайнингер считает, что действия дипломата против РФ могут привести к расколу недавно созданной правящей коалиции в Германии. После заявления Бербок о трубопроводе «Северный поток — 2» повысились цены на газ. Экономические интересы Берлина должны возобладать, убежден эксперт.

«Затем позже... она выслала двух дипломатов. Это не может длиться вечно, канцлеру придется вмешаться и внести "поправки" в политику министра по отношению к России...Время и цены на газ все приведут в порядок. Они должны улучшить отношения с Россией», — говорится в комментарии политика для РИА Новости.

Ранее на последствия слов Бербок указал и политолог Александр Рар. Он считает, что из-за либеральных ценностей дипломата отношения Москвы и Берлина могут быть сведены к нулю.

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россия германия Бербок Брайнингер
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