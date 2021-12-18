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Мотострелковая бригада в Заполярье использовала на учениях арктические снегоходы

  /   Обновлено: 18 декабря 2021 10:40
Армия
Мотострелковая бригада в Заполярье использовала на учениях арктические снегоходы
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Мурманск, 18 декабря. Бойцы мотострелковой бригады Северного флота РФ изучили нюансы и тонкости управления арктическими снегоходами во время маневров в Заполярье.

Снегоходы в Арктической бригаде Северного флота РФ являются незаменимым средством передвижения в условиях сверхнизких температур. Это уникальная в своем роде техника, позволяющая проехать там, где пешком пройти проблематично из-за сугробов высотой в человеческий рост.

«АТМ предназначен для практических условий, так как полгода у нас зима идет. И каждый день тренируемся, нарабатываем навыки», — рассказал старший стрелок отдельной мотострелковой бригады Северного флота РФ Владимир Ананьев.

Военнослужащие в рамках учений подобрались на снегоходах к месту засады под плотным огнем условного противника, окружили «диверсантов» и успешно ликвидировали «врага».

Ранее экипаж фрегата Северного флота РФ «Адмирал Горшков» провел успешные испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» в Белом море.

Также сообщалось, что мотострелки и танкисты Южного военного округа выполнили учебные стрельбы в Волгоградской области, передает RT.

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северный флот заполярье снегоходы мотострелки
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