Погранслужба США в ноябре задержала более 170 тысяч нелегальных мигрантов

Вашингтон, 18 декабря. Погранично-таможенная служба США (CBP) отчиталась о задержании 173,6 тыс. мигрантов в течение ноября. Показатель на 10 тыс. больше, чем в предыдущем месяце, сообщает FOX News.

Border crisis continues, November encounters up 140% over same time last yearhttps://t.co/3Whr7tyC4i — Bernard B. Kerik (@BernardKerik) December 17, 2021

По данным CBP, рост числа задержанных беженцев в ноябре оставил 140% по сравнению с этим же месяцем в прошлом году. В октябре пограничники поймали на 10 тыс. беженцев меньше — 164 тысячи. Агентство сообщило, что более половины задержанных были высланы в соответствии с процедурами Раздела 42, который запрещает въезд в страну по санитарным соображениям.

Комиссар Погранично-таможенной службы США Крис Магнус положительно отозвался о ноябрьских показателях.

«Данные за ноябрь отражают невероятный объем работы американского народа по недопущению попадания наркотиков в наши общины и поддержанию безопасности вдоль наших границ. Для меня большая честь возглавлять организацию, миссия которой так важна для нашего здоровья и национальной безопасности. Бдительность CBP является ключом к пресечению деятельности контрабандистов и преступных организаций», — сказал он.

Всего по итогам 2021-го финансового года, который продлился до сентября, было зафиксировано наибольшее количество задержаний мигрантов — более 1,7 млн человек.

Кризис на границе

На границе США и Мексики в настоящее время наблюдается миграционный кризис: лагеря временного содержания переполнены, а беженцы продолжают прибывать. В сентябре более 15 тысяч человек, преимущественно выходцев из Гаити, создали стихийный лагерь под мостом в Дель-Рио, штате Техас. Попытки контролировать численность беженцев привели к нескольким крупным скандалам и критике миграционной политики Джо Байдена.

Рост потоков мигрантов напрямую связан с тем, что действующий президент аннулировал меры против нелегального переселения, принятые Дональдом Трампом. Решение Байдена не депортировать несовершеннолетних привело к росту числа детей, которые самостоятельно переходят границу и остаются на американской территории.

В октябре количество задержанных беженцев выросло на 128% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 164 тысячи человек.