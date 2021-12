Погранслужба США в ноябре задержала более 170 тысяч нелегальных мигрантов

Вашингтон, 18 декабря. Погранично-таможенная служба США (CBP) отчиталась о задержании 173,6 тыс. мигрантов в течение ноября. Показатель на 10 тыс. больше, чем в предыдущем месяце, сообщает FOX News.

