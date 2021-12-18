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Госдеп: Россия препятствовала продлению статуса наблюдателя США в ОЧЭС

Политика
Госдеп: Россия препятствовала продлению статуса наблюдателя США в ОЧЭС
state.gov  /  U.S. Department of State

Вашингтон, 18 декабря. США верят в задачу Организации черноморского экономического сотрудничества и продолжат взаимодействие с союзниками. Об этом в Twitter написал представитель Госдепартамента Нед Прайс.

Дипломат утверждает, что Россия препятствовала продлению статуса наблюдателя США в ОЧЭС. По его словам, американская сторона разочарована действиями своих партнеров.

«Мы глубоко разочарованы действиями Российской Федерации по блокировке продления нашего статуса наблюдателя. Действия России противоречат заявленной ею цели дипломатическим путем снижать напряженность в регионе», — уточнили в Госдепе.

Ранее помощник госсекретаря США Карен Донфрид прибыла в Россию. Дипломат встретилась с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым и заместителем руководителя Администрации президента РФ Дмитрием Козаком.

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россия сша госдеп
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