Госдеп: Россия препятствовала продлению статуса наблюдателя США в ОЧЭС

Вашингтон, 18 декабря. США верят в задачу Организации черноморского экономического сотрудничества и продолжат взаимодействие с союзниками. Об этом в Twitter написал представитель Госдепартамента Нед Прайс.

Дипломат утверждает, что Россия препятствовала продлению статуса наблюдателя США в ОЧЭС. По его словам, американская сторона разочарована действиями своих партнеров.

«Мы глубоко разочарованы действиями Российской Федерации по блокировке продления нашего статуса наблюдателя. Действия России противоречат заявленной ею цели дипломатическим путем снижать напряженность в регионе», — уточнили в Госдепе.

Ранее помощник госсекретаря США Карен Донфрид прибыла в Россию. Дипломат встретилась с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым и заместителем руководителя Администрации президента РФ Дмитрием Козаком.