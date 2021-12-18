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Жена рэпера Моргенштерна ответила на подозрения в беременности

  /   Обновлено: 18 декабря 2021 10:36
Шоу-бизнес
Жена рэпера Моргенштерна ответила на подозрения в беременности
instagram.com  /  @influesii

Москва, 18 декабря. Супруга рэпера Алишера Моргенштерна Дилара Зинатуллина прокомментировала слухи о ее беременности. Похоже, жена знаменитого музыканта относится к подобным подозрениям с юмором.

Знаменитых супругов можно назвать одной из самых ярких пар отечественного шоу-бизнеса, поэтому их личная жизнь постоянно становится предметом обсуждения поклонников и прессы. Подписчики неоднократно присматривались к фотографиям Зинатуллиной и замечали на снимках округлившийся живот, что провоцировало слухи о скором прибавлении. Жена Моргенштерна ответила на подобные сообщения в эфире YouTube-проекта «Бигдишоу» Дианы Астер.

«Я уже год беременная или полтора, по мнению людей», — саркастично отметила девушка.

Обычно супруга рэпера не комментирует подозрения в беременности, возникающие у ее поклонников. Это еще больше подогревает интерес аудитории к теме.

Зинатуллину нисколько не смущает, что в основном публика ассоциирует ее исключительно с Моргенштерном. Она не считает себя ущемленной и нормально относится к славе мужа.

При этом супруга рэпера не сидит на месте и развивается в бизнес-сфере. Например, недавно девушка открыла собственный салон красоты в центре Москвы. Моргенштерн поддержал инициативу жены и помог ей финансово, чтобы она смогла запустить свой предпринимательский проект.

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Все новости / Шоу-бизнес / Жена рэпера Моргенштерна ответила на подозрения в беременности
знаменитости моргенштерн Зинатуллина
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