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Ученые Ярославского университета изобрели метод продления срока службы дорожного полотна

Общество
Ученые Ярославского университета изобрели метод продления срока службы дорожного полотна
lenobl.ru  /  Пресс-служба правительства Ленобласти

Ярославль, 18 декабря. Усиление дорожного полотна и продление его сроков эксплуатации обеспечит армирующая 3D-георешетка. Изобретение принадлежит ученым Ярославского государственного технического университета (ЯГТУ).

Новая разработка даст высокую несущую способность дорог, а также обеспечить экономию на различных каменных материалах. Все это может стать достижимо благодаря развитию технологий армирования, при которых используют георешетки. На сегодня популярна плоская модель, которая несет в себе массу недостатков. Директор Института инженеров строительства и транспорта ЯГТУ Алексей Игнатьев объяснил, что при обычной решетке каменный материал может расположиться хаотично, что практически исключается при трехмерной модели.

«Треугольное сечение ребер нашей решетки способствуют попаданию частиц исключительно в ячейки, за счет шестигранной формы которых щебень укладывается максимально близко друг к другу и надежно фиксируется», — сообщил ученый.

Расходы на ремонт и строительство дорог в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) увеличатся в полтора раза в 2022 году. Планируется построить или отремонтировать около 90 километров региональных и муниципальных трасс.

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дорога ЯГТУ георешетка
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