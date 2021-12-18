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Биологи университета Чалмерса нашли более 30 тысяч ферментов, способных разлагать пластик

Общество
Биологи университета Чалмерса нашли более 30 тысяч ферментов, способных разлагать пластик
Greenpeace  /  Глеб Кузнецов

Стокгольм, 18 декабря. Исследование, проведенное биологами из Технологического университета Чалмерса, выявило около 30 тыс. ферментов, которые способны разлагать пластик на море и на суше.

Обнаруженные бактерии могут эволюционировать и практически универсальны. Ферменты подстраиваются под тип мусора, они способны разлагать более десяти видов пластика. Исследование опубликовано в журнале Microbial Ecology.

В океаническом биоме обнаружено 12 тыс. ферментов, в почве 15 тыс., почти 60% из них ранее не были известны науке. Это говорит о том, что шведские ученые обнаружили новый элемент биоразложения пластика.

Прикамские ученые нашли способ переработки ненужных автомобильных шин и получения энергии. Газы при сжигании отходов помогут очистить молекулярные «сита» в специальной установке. Новая технология снизит расходы на электроэнергию и сократит загрязнение окружающей среды.

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экология бактерии пластик
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