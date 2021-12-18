Биологи университета Чалмерса нашли более 30 тысяч ферментов, способных разлагать пластик

Стокгольм, 18 декабря. Исследование, проведенное биологами из Технологического университета Чалмерса, выявило около 30 тыс. ферментов, которые способны разлагать пластик на море и на суше.

Обнаруженные бактерии могут эволюционировать и практически универсальны. Ферменты подстраиваются под тип мусора, они способны разлагать более десяти видов пластика. Исследование опубликовано в журнале Microbial Ecology.

В океаническом биоме обнаружено 12 тыс. ферментов, в почве 15 тыс., почти 60% из них ранее не были известны науке. Это говорит о том, что шведские ученые обнаружили новый элемент биоразложения пластика.

Прикамские ученые нашли способ переработки ненужных автомобильных шин и получения энергии. Газы при сжигании отходов помогут очистить молекулярные «сита» в специальной установке. Новая технология снизит расходы на электроэнергию и сократит загрязнение окружающей среды.