Как правительство Турции навязывает обществу исламские нормы

Анкара, 18 декабря. В Турции растет недовольство политикой властей по исламизации образа жизни населения. Несмотря на все усилия руководства страны, эффект от любых попыток склонить общество от светских норм к клерикальным пока прямо противоположный.

Согласно ряду опросов, проведенных в последнее время, все больше респондентов высказывают неодобрение работой главы Управления по делам религий (Diyanet) Али Эрбаша. Причиной является откровенно антисекулярная риторика руководителя ведомства, а также огромные средства, которые государство выделяет на продвижение в народе исламистских идей.

В частности, одними из последних инициатив Эрбаша стали предложения ввести в школах и институтах обязательное изучение Корана и следить за поведением пользователей социальных сетей в соответствии с религиозными нормами. При этом затраты на содержание управления вырастут в следующем году до 16,1 млрд лир (около 1 млрд долларов), что превышает финансирование некоторых из турецких министерств, а полномочия организации продолжают расти.

Помимо целенаправленного насаждения исламских ценностей, неприязнь к подобному образу жизни у граждан вызывает и повышенный уровень уголовных преступлений в местах концентрации религиозных мусульман. В частности, согласно последним отчетам турецких правоохранителей, там куда чаще отмечаются убийства и изнасилования. В связи с этим около 80% респондентов заявили, что желают усиления контроля над исламскими общинами или даже полного их запрета. Однако благодаря политике президента Реджепа Тайипа Эрдогана они напротив — пользуются рядом привилегий. Например, при приеме на работу или учебу члены данных общин получают преимущество. Это также не добавляет религиозным объединениям симпатии со стороны светских слоев общества.

Примечательно, что, по данным опросов, недоверие Diyanet выразило более половины членов правящей «Партии справедливости и развития» (ПСР), а общее количество недовольных организацией составило около 53,4%. Другие исследования показали еще более неутешительные результаты — одобрили деятельность управления лишь 25% респондентов против 59%.

Также критику граждан вызвал и переход Али Эрбаша в политику, в чем многие турки увидели попытки борьбы с секуляризмом. Негативно этот шаг оценили более 75% опрошенных. В то же время подавляющее большинство (81%) высказалось за сохранение светских порядков в обществе.

Under Erdoğan's AKP, Turkey's Religious Affairs Directorate's budget has far surpassed that of all other government ministries and departments. It has become a tool for Erdoğan to silence discontent and make the wrong look right. https://t.co/HA10E3h8Bq — Duvar English (@DuvarEnglish) March 25, 2021

Возросшее финансирование Diyanet показывает, что ПСР продолжит политику исламизации, чем, вероятно, лишь подольет масла в огонь. За последнее десятилетие власти республики неоднократно принимали довольно резонансные решения, часть из которых, к негодованию Эрдогана, приходилось отменять из-за протестных акций.

Однако ряд инициатив был принят, невзирая на мнение общества. Одним из них стал обязательный школьный курс «Культура религии и познания морали» — он был введен, несмотря на прописанное в законодательстве «основополагающее значение секуляризма для образования» и протесты религиозных меньшинств, например, алавитов. Помимо этого, недовольство людей вызвало намерение правительства строить мечети на территориях вузов — по мнению властей, это помогло бы «достучаться до молодых людей» республики.