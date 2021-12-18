МИД России возложил ответственность на США за деградацию ДОН

Москва, 18 декабря. Выход России и Соединенных Штатов из Договора по открытому небу снизит эффективность соглашения, сказано в сообщении российского МИД.

Американцы приняли решения о выходе из ДОН в ноябре 2020 года. Российская сторона официально покинула соглашение 18 декабря 2021 года. В МИД РФ отметили, что за деградацию договорного режима несут ответственность США.

«Однако уже очевидно, что без участия США и нашей страны эффективность ДОН резко снизится: зона его применения уменьшится примерно на 80 процентов, резко сократится число планируемых на 2022 год миссий открытого неба», — отметили в ведомстве.

Как стало известно ранее, Белоруссия может сохранить членство в Договоре по открытому небу после 18 декабря.